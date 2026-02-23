Forbidden Fruit, anticipazioni 24 febbraio: il racconto di Ender manda in fumo il piano di Sahika

Nuovo appuntamento alle 14.15 su Canale 5 con La dizi turca Forbidden Fruit, dove Ender sta vanificando i piani della terribile Sahika, attuale compagna e futura sposa di Halit. Nell' episodio di mertedì 24 febbraio infatti, il racconto di Ender farà vacillare Erim e, allo stesso tempo, anche Halit. Tutti gli sforzi di Sahika per isolare Yildiz e avere campo libero stanno andando in fumo.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit ha chiesto ad Ender di raccontare a tutti cosa è davvero successo durante la fatidica notte. Ender era sulla terrazza di casa sua, quando una persona è arrivata da dietro e l'ha spinta in acqua: per mesi tutti l'hanno creduta morta, fino a quando è ricomparsa in casa Argun accompagnata da alcuni agenti. Ender ha accusato la perfida Sahika davanti a tutti, senza mai nominare Yigit. Il ragazzo però sa di essere lui il responsabile, e non capisce se ci sia dietro un piano oppure se Ender, dopo la caduta, abbia dimenticato tutto.

Anticipazioni 24 febbraio: il racconto di Ender manda in fumo il piano di Sahika

Locandina di Forbidden Fruit

Come le ha chiesto il suo ex marito, Ender ha iniziato a raccontare quello che è successo la sera dell'incidente a tutta la famiglia. Sentire dalle parole della donna tutte le sofferenze e il calvario affrontato, scuote molto Erim: arrabbiato con la madre scomparsa per mesi, tuttavia ancora molto provato, il ragazzo potrebbe anche iniziare a pensare di perdonare Ender.

Vedere come stanno procedendo le cose innervosisce molto Sahika: i suoi piani infatti, si stanno vanificando. A partire da Erim, che la donna non ha fatto che attizzare contro la madre e Yildiz. In particolare, Sahika si preoccupa ancora di più quando realizza che Halit sta rivedendo la sua posizione su Yildiz, dubitando che possa essere stata capace di avvelenare Erime come, al contrario, vuol far credere Sahika.