Forbidden Fruit, anticipazioni 23 febbraio: Ender pronta a smascherare tutti

Appuntamento alle 14.40 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato. Nell' episodio di lunedì 23 febbraio Halit chiederà a Ender di raccontare la verità riguardo il suo incidente: la donna è pronta a smascherare tutti, ma lo farà? Intanto l'uomo si dimostra anche siceramente preoccupato per Yildiz, appena caduta per evitare un'auto.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Dopo essersene andata per mesi, Yildiz è tornata a Istanbul incinta e vicina al parto: il bambino è di Halit, e la ragazza è rientrata a casa Argun per far valere i propri diritti di madre. Ma il suo ritorno non è andato giù alla perfida Sahika, sorella di Kaya e nuova compagna di Halit pronta a diventare la sua nuova moglie.

Sahika ha provato di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a Yildiz: le ha aizzato contro Erim, ha fatto in modo che venisse sistemata nelle stanze del personale di servizio e, in più, ha persino tentato di avvelenarla. Yildiz nel frattempo, ha capito che Erim potrebbe essere stato drogato: perciò, insieme a Ender, sta cercando di scoprire la verità

Anticipazioni 3 febbraio: Ender pronta a smascherare tutti

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz ha deciso di lasciare la villa, ma proprio mentre sta uscendo, nel tentativo di evitare un'automobile, inciampa davanti al cancello. Halit se ne accorge subito e si mostra sinceramente preoccupato per la ragazza, tanto che cerca di convincerla a rientrare in casa.

Con Yildiz di nuovo in casa, Halit chiede a Ender di raccontare cos'è successo la sera dell'incidente. L'imprenditore la sprona a dire davvero com'è andata quella fatidica notta; Ender finora ha sempre accusato Sahika, ma il responsabile è Yigit che, intanto, non capisce se la donna stia bluffando o più semplicemente, abbia dimenticato a causa del trauma.