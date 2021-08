Fondazione: il trailer italiano della serie Apple TV+ tratta dall'opera di Isaac Asimov

Ecco il trailer dell'attesissima serie Fondazione, tratta dalla saga di Isaac Asimov, in uscita il 24 settembre su Apple TV+.

Apple TV+ ha diffuso il trailer italiano di Fondazione, l'attesa saga epica basata sull'omonima trilogia di Isaac Asimov. Il trailer del primo adattamento cinematografico in assoluto dell'iconica serie di romanzi invita il pubblico di tutta la galassia a intraprendere un viaggio emozionante, seguendo la sfida improba di una banda di esuli per salvare l'Impero Galattico dalla distruzione. Dal visionario showrunner e produttore esecutivo, David S. Goyer, la prima stagione di Fondazione arriverà in esclusiva su Apple TV+ il 24 settembre con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì.

Quando il rivoluzionario Dr. Hari Seldon predice l'imminente caduta dell'Impero, lui e una banda di fedeli seguaci si avventurano ai confini della galassia per stabilire la Fondazione, nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà. Infuriati per le affermazioni di Hari, i Cleon - lunga stirpe di imperatori al potere - temono che il loro controllo sulla galassia possa indebolirsi, minato dal pericolo di perdere per sempre la propria eredità. Con un cast internazionale guidato dai candidati all'Emmy Award Jared Harris e Lee Pace, insieme alle stelle nascenti Lou Llobell e Leah Harvey, questo viaggio monumentale racconta le storie di quattro personaggi-chiave che trascendono lo spazio e il tempo, superando crisi mortali, lealtà mutevoli e relazioni complicate da cui dipende il destino dell'umanità. Nel cast del dramma Apple Original troviamo anche Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton e Alfred Enoch.

La stagione d'esordio di Fondazione, composta da 10 episodi, nasce da un'idea dello showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer ed è prodotta per Apple da Skydance Television con Robyn Asimov, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost sono produttori esecutivi.