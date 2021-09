Fondazione: una featurette introduce l'epica saga ideata da Isaac Asimov

Apple TV+ ha condiviso una nuova featurette di Fondazione, la spettacolare serie tratta dalla saga di Isaac Asimov in arrivo il 24 settembre.

Fondazione è la nuova serie Apple TV+ in arrivo il 24 settembre e una featurette approfondisce l'importanza della saga ideata da Isaac Asimov. L'opera letteraria ha infatti influenzato progetti come Star Wars e Dune ed è stato necessario attendere a lungo prima di riuscire a realizzare un adattamento in grado di rifletterne la spettacolarità, gli elementi epici e le tematiche tuttora attuali e rilevanti.

La stagione d'esordio di Fondazione, composta da 10 episodi, nasce da un'idea dello showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer ed è prodotta per Apple da Skydance Television con Robyn Asimov, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost sono produttori esecutivi.

Quando il rivoluzionario Dr. Hari Seldon predice l'imminente caduta dell'Impero, lui e una banda di fedeli seguaci si avventurano ai confini della galassia per stabilire la Fondazione, nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà. Infuriati per le affermazioni di Hari, i Cleon - lunga stirpe di imperatori al potere - temono che il loro controllo sulla galassia possa indebolirsi, minato dal pericolo di perdere per sempre la propria eredità.

Con un cast internazionale guidato dai candidati all'Emmy Award Jared Harris e Lee Pace, insieme alle stelle nascenti Lou Llobell e Leah Harvey, questo viaggio monumentale racconta le storie di quattro personaggi-chiave che trascendono lo spazio e il tempo, superando crisi mortali, lealtà mutevoli e relazioni complicate da cui dipende il destino dell'umanità. Nel cast del dramma Apple Original troviamo anche Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton e Alfred Enoch.