Following, il primo film di Christopher Nolan arriva per la prima volta nelle sale italiane: ecco quando

Movies Inspired distribuirà, per la prima volta nelle sale italiane, Following, il primo lungometraggio diretto da Christopher Nolan, in una edizione appositamente restaurata e approvata dallo stesso regista. Il film del grande regista britannico arriverà al cinema il 23 agosto 2023.

Girato in un elegante e sperimentale bianco e nero, Following segna l'inizio di un percorso artistico continuato con Memento, passando per Inception, Dunkirk, Tenet e molti altri titoli di successo, fino a Oppenheimer. Il film, rimasto sinora inedito in Italia, sarà distribuito da Movies Inspired.

Una scena di Following

La sinossi di Following recita: "Bill è un aspirante scrittore, senza idee e dal futuro incerto, la cui principale occupazione è seguire gli sconosciuti per strada, scegliendoli a caso, per trovare ispirazione per le sue storie. Quando Cobb, un uomo che sta seguendo, lo cogllie in flagrante, Bill viene trascinato nella sua turbolenta vita. Cobb è un ladro, si infila nelle case altrui per derubarli. Per Bill inizia un viaggio molto pericoloso."