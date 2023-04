Follia per sette clan: Prime Video sviluppa una serie dal romanzo di Philip K. Dick

Follia per sette clan sta per arrivare in televisione grazie all'adattamento di Prime Video. Il romanzo di fantascienza di Philip K. Dick diventerà una serie televisiva prodotta da John Leguizamo. Non è la prima volta che la piattaforma streaming porta sul piccolo schermo progetti basati sui libri dello scrittore statunitense.

Variety, che per primo ha riportato la notizia, scrive che il nuovo progetto sarà sviluppato dagli Amazon Studios con Electric Shepherd Production. I produttori esecutivi sono Patrick Moran e John Leguizamo, non si sa se l'attore farà parte del cast. Tra i produttori esecutivi sono citati anche Isa Dick Hakcett e Bradley Kaplan.

Follia per sette clan è un romanzo di fantascienza del 1967. La storia segue due filoni narrativi che alla fine si intersecano. Il primo è ambientato su un pianeta chiamato Alpha III L2, una colonia terrestre dove sono stati deportati individui con disturbi psichiatrici. Queste persone hanno poi preso il controllo del pianeta, creando sette clan, ognuno con un disturbo diverso. Il secondo filone segue Chuck Rittersdorf, un agente della CIA, e sua moglie Mary, una consulente matrimoniale, che vengono inviati ad indagare sulla situazione dei clan. Il romanzo esplora temi come la malattia mentale e le strutture sociali, il tutto in modo satirico e divertente.

La serie viene descritta come "una comedy di fantascienza sovversiva, sul tentativo di scappare da sé stessi e sulla presa di coscienza di doversi accettare, anche con i propri difetti. La storia è raccontata attraverso il punto di vista di una famiglia Latinx in viaggio verso una nuova, lontana, Luna"

Sulla piattaforma Prime Video sono già disponibili due serie basate sui romanzi di Philip K. Dick. La prima è The Man in the High Castle, la serie dispotica tratta da La svastica sul sole. La seconda è Philip K. Dick's Electric Dreams, progetto antologico basato su alcuni racconti brevi dello scrittore.

Blade Runner 2099: Jeremy Podeswa sarà il regista del pilot

Amazon sta sviluppando, inoltre, Blade Runner 2099, presentato come un sequel di Blade Runner 2049, il film sequel di Blade Runner, adattamento cinematografico de Il cacciatore di androidi, scritto da è Philip K. Dick nel 1968.