Focus Features lancia i Movie Mondays: film gratis in streaming e Q&A con Wes Anderson e Kevin Smith

Focus Features ha annunciato che trasmetterà gratuitamente in streaming alcuni film del loro catalogo e permetterà ai fan di porre delle domande a Julian Fellowes, Wes Anderson e Kevin Smith.

L'iniziativa, ideata per regalare agli appassionati di cinema qualche ora in relax e all'insegna dell'arte, si svolgerà ogni lunedì tramite la pagina Facebook dello studio.

Focus Movie Mondays prenderà il via tra due giorni e si basa sul successo degli incontri e delle proiezioni virtuali del 2017. Tre anni fa si era infatti celebrato il quindicesimo anniversario dello studio proponendo delle attività molto interessanti tramite i social media.

Il programma dei livestream di aprile è il segente:

6 aprile 5pm PST/8pm EST (2 di mattina in Italia): Gosford Park ­- Julian Fellowes risponderà alle domande inviate dai fan il 2 aprile

13 aprile 5pm PST/8pm EST (2 di mattina in Italia): Moonrise Kingdom - Wes Anderson risponderà alle domande inviategli martedì 7 aprile

20 aprile 5pm PST/8pm EST (2 di mattina in Italia): Generazione X - Kevin Smith parteciperà a un Watch Party

27 aprile 5pm PST/8pm EST (2 di mattina in Italia) - My Summer of Love

Ogni livestream conterrà inoltre un link per effettuare una donazione alla fondazione che si occupa del sostegno dei professionisti del settore in difficoltà economiche a causa dello stop alle produzioni cinematografiche e televisive.