Fly Me to the Moon, il regista sull'alchimia tra Scarlett Johansson e Channing Tatum: "Lo sapevo dall'inizio"

Greg Berlanti ha partecipato alla proiezione di Fly Me to the Moon - Le due facce della luna a West Hollywood e ha sottolineato la grande intesa tra i due protagonisti, Channing Tatum e Scarlett Johansson, affermando di essersene accorto sin dall'inizio.

Il regista ha diretto la dramedy romantica ambientata durante la Corsa allo Spazio degli anni '60, e si è emozionato appena ha assistito alla prima lettura del copione con i due protagonisti, poiché in precedenza non erano stati valutati insieme per quanto concerne l'intesa.

Chimica tra protagonisti

"Entrambi possono avere chimica con un muro ma non lo sai finché non li vedi insieme. Tuttavia, sapevo dal momento della lettura del copione che la loro era istantanea, e sapevo che dovevo e volevo continuare a guardarli. Hanno quel qualcosa in più" sostiene Berlanti.

Il film racconta la relazione tra una specialista di marketing e un direttore della NASA, e sarebbe dovuto finire direttamente in streaming:"Ma poi abbiamo consegnato il montaggio" spiega il regista "e abbiamo iniziato a testarlo. A Denver è andato molto bene, poi lo abbiamo testato in California e in Texas. Ogni volta, la risposta dei gruppi e dei test era unanime nel considerarlo un film da vedere al cinema".

La felicità del pubblico era dettata anche dalla possibilità di vedere un film originale sul grande schermo, in un'epoca segnata da remake e reboot:"Un'altra cosa che hanno sottolineato era la possibilità di vedere un film in originale. Erano così grati per questo. Anche se ovviamente si tratta di una finzione storica, c'è una storia originale intorno a quel contesto. Non sapevano cosa sarebbe successo nel film ed è stato così sorprendente per loro".

Nel nutrito cast di Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna, oltre a Scarlett Johansson e Channing Tatum, anche Jim Rash, Ray Romano, Woody Harrelson, Anna Garcia, Colin Woodell, Donald Elise Watkins e Noah Robbins.