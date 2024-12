Flowervale Street: il film di David Robert Mitchell con Anne Hathaway ed Ewan McGregor rimandato al 2026

Un'importante riorganizzazione dei calendari ha recentemente coinvolto Warner Bros., che ha deciso di posticipare l'uscita di Flowervale Street, il nuovo film di David Robert Mitchell. La pellicola, con Anne Hathaway ed Ewan McGregor nel cast, era inizialmente prevista per il prossimo maggio, ma la data di uscita è stata spostata al 13 marzo 2026, la stessa data in cui ora uscirà Final Destination 6.

Il cambiamento di programma non ha ricevuto spiegazioni ufficiali da parte dello studio, ma è stato riferito che il film aveva già effettuato delle proiezioni di test alcuni mesi fa, con una versione che sembrava essere "completata al 90%".

Tutto quello che sappiamo sul progetto

La pellicola, prodotta da Warner Bros. Pictures e Bad Robot Productions di J.J. Abrams, è descritta come un film "thrill-ride" ambientato negli anni '80, con la possibile inclusione di dinosauri nella trama, un dettaglio che ha suscitato l'interesse del pubblico.

Under the Silver Lake: Riley Keough in un momento del film

Flowervale Street è stato definito come il lavoro più "mainstream" di David Robert Mitchell fino a oggi, con l'ambizione di essere proiettato in IMAX. Il budget della produzione si aggira intorno agli 85 milioni di dollari, un investimento significativo che riflette l'ampia portata e l'ambizione del progetto.

Il film precedente di Mitchell, Under the Silver Lake (2018), era stato presentato in concorso a Cannes, dove aveva suscitato recensioni contrastanti. La sua uscita era stata rimandata più volte da A24, per poi arrivare nei cinema quasi un anno dopo, con incassi inferiori ai 50.000 dollari negli Stati Uniti. Nonostante ciò, il film ha acquisito nel tempo un seguito di culto, con la creazione di un popolare subreddit ancora oggi intento a svelare i suoi misteri, quasi sei anni dopo la sua premiere a Cannes.

It Follows: Maika Monroe con Lili Sepe in una scena dell'horror

Nel frattempo, Mitchell è impegnato nella regia del sequel di It Follows, intitolato They Follow, con Maika Monroe che tornerà nel ruolo principale. La produzione del film inizierà all'inizio del 2025. Mitchell è anche sceneggiatore del film. Il primo It Follows ha incassato circa 15 milioni di dollari nelle sale americane e ha ottenuto una nomination ai Critics' Choice Awards.