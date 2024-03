Flowervale Street: Warner e Bad Robot annunciano la data di uscita del nuovo film di David Robert Mitchell

Warner Bros Pictures e Bad Robot hanno svelato il titolo e la data di uscita del nuovo film diretto da David Robert Mitchell: Flowervale Street debutterà nelle sale IMAX il 16 maggio 2025.

A fare concorrenza al lungometraggio, attualmente, c'è solo M3GAN 2.0, sequel dell'horror che ha ottenuto buoni risultati ai box office alcuni mesi fa.

I dettagli del progetto

Nel cast di Flowervale Street ci sono Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella e Christian Convery.

La trama del progetto è attualmente avvolta dal mistero, anche se viene descritto come una storia elettrizzante girata con le telecamere IMAX.

David Robert Mitchell ha scritto la sceneggiatura del film di cui è regista e produttore in collaborazione con J.J. Abrams, Hannah Minghella di Bad Robot, e Matt Jackson e Tommy Harper di Jackson Pictures.

Il filmmaker ha attirato l'attenzione del pubblico e della critica in occasione di It Follows, horror con star Maika Monroe di cui verrà realizzato il sequel They Follow. Il primo capitolo della storia ha incassato nelle sale americane circa 15 milioni di dollari e ha conquistato una nomination ai Critics Choice Awards. Successivamente Mitchell ha diretto Under the Silver Lake con star Andrew Garfield e Riley Keough..