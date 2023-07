Florence Pugh svela il motivo per cui si è rasata i capelli e no, non ha a che fare con un ruolo

Florence Pugh ha rivelato di essersi rasata i capelli per un motivo molto specifico che non ha a che fare con la recitazione.

Florence Pugh ha debuttato la sua testa rasata al Met Gala qualche fa, luogo in cui le stranezze abbondano. L'attrice inglese ha poi continuato a mostrarsi in giro coi capelli cortissimi alimentando la curiosità dei fan su un suo ipotetico ruolo. Finalmente Pugh ha svelato il motivo del taglio radicale, spiegando che non ha a che fare col suo lavoro di attrice.

"Ho volutamente scelto di apparire così. Volevo togliere di mezzo la vanità", ha detto l'attrice di Oppenheimer, 27 anni, a Radio Times in un'intervista riportata dal Daily Mail.

"Hollywood è molto affascinante, soprattutto per le donne, ed è difficile per il pubblico vedere oltre", ha aggiunto Pugh. "Ogni volta che non ho bisogno di essere glam o di avere una faccia piena di trucco, lotto per restare naturale. Aiuta il pubblico e combatte la vanità. A quel punto le persone possono finalmente vedere la tua faccia".

Un'attrice che dice no alla schiavitù dell'apparenza di Hollywood

"Anche all'inizio della mia carriera, ho sempre lottato per controllare la mia immagine", ha spiegato Florence Pugh. "Mi aiuta quando indosso meno trucco, mi sento come se mi fosse permesso fare smorfie, come se fosse più accettabile e naturale".

Dopo la sua apparizione al Met Gala, Florence Pugh è stata avvista col cranio rasato a spasso per Roma con Andrew Garfield, suo compagno di set nel prossimo dramma romantico We Live in Time. A partire dal 23 agosto la vedremo nel cast di Oppenheimer di Christopher Nolan.