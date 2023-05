Florence Pugh, col cranio rasato, a spasso per Roma con Andrew Garfield (FOTO)

I connazionali Florence Pugh e Andrew Garfield, prossimamente insieme nel romance We Live in Time, sono stati avvistati a passeggio per le strade della Capitale.

Uniti dal set e anche dalle vacanze, pare. Florence Pugh e Andrew Garfield sono stati avvistati, e fotografati, a passeggio per le vie di Roma. L'attrice, che affiancherà il collega nel romance We Live in Time, sfoggiava il cranio rasato e un abito nero.

L'incursione italiana è arrivata dopo che Florence Pugh ha concluso la sua ultima settimana di riprese di We Live in Time, come ha rivelato in un post su Instagram lunedì in cui ha condiviso un video dall'aeroporto di Roma.

Di che cosa parla We Live in Time?

In precedenza era stato segnalato che We Live in Time sarebbe entrato in produzione entro la fine dell'anno, ma la società di produzione ha confermato che le riprese erano iniziate ad aprile. I dettagli del plot sono ancora top secret, ma Deadline ha descritto il progetto come una "love story divertente e molto commovente".

Il film, scritto da Nick Payne, è diretto dal regista di Once John Crowley mentre Benedict Cumberbatch veste i panni di produttore esecutivo del progetto.

Prossimamente vedremo Florence Pugh alle prese con gli attesi blockbuster Dune: Part Two e Oppenheimer. L'attrice tornerà a vestire i panni della spia Yelena Belova nel cinecomic Marvel Thunderbolts.