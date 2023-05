Florence Pugh: 'I registi indie si sono davvero arrabbiati perché sono entrata nel MCU'

Florence Pugh ha rivelato che recitare nel MCU ha avuto delle conseguenze sul modo in cui è stata trattata dai registi indipendenti.

L'attrice ha accettato il ruolo di Yelena Belova nel film Black Widow ed è apparsa poi nella serie Hawkeye.

Le dichiarazioni di Florence Pugh

In un'intervista rilasciata a TIME magazine, Florence Pugh ha raccontato: "Così tante persone del mondo dei film indie si sono realmente arrabbiate con me. Era come se pensassero: 'Grandioso, ora l'abbiamo persa per sempre'. E invece penso: no, sto lavorando duramente come ero abituata a fare". L'attrice, parlando della situazione dopo che è entrata a far parte del MCU, ha aggiunto: "Ho sempre girato un film dopo l'altro. Semplicemente le persone ora li guardano. Devi essere semplicemente un po' più organizzata con le tempistiche".

Florence Pugh, ritratto di una piccola donna, grande attrice

Il futuro dell'attrice nel MCU

Pugh ritornerà protagonista del Marvel Cinematic Universe in occasione di Thunderbolts, il film in cui sarà affiancata da anche Wyatt Russell (U.S. Agent), Olga Kurylenko (Taskmaster), Julia Louis-Dreyfus (Contessa Valentina Allegra de la Fontaine), Hannah John-Kamen (Ghost), e Steven Yeun e Ayo Edebiri con un ruolo che non è ancora stato svelato.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Jake Schreier, mentre la sceneggiatura è firmata da Eric Pearson.