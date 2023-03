Florence Pugh: "Mia nonna ha preso in giro Chris Pine dicendo che era più famosa di lui"

L'esperienza di Chris Pine al Festival di Venezia sembra non sia stata delle più facili: oltre all'ormai famosa diatriba legata a un presunto sputo di Harry Styles, ora Florence Pugh ha rivelato che l'attore ha affrontato anche dei commenti molto ironici.

A "prendere di mira" l'attore è stata infatti la nonna dell'attrice, soprannominata con affetto Granzo Pat.

Jimmy Fallon ha ospitato Florence Pugh nel suo talk show a New York e ha avuto modo di relazionarsi con la nonna dell'attrice, ammettendo: "Nonna Pat, mi sono innamorato di lei". La protagonista di Don't Worry Darling ha quindi sottolineato: "Tutti lo sono. Tutti la trattano come una principessa".

Florence ha poi aggiunto: "Ora è così famosa che le persone le fanno dei regali. Sono andata in Irlanda e sono venuti da me per darle un dono, mesi dopo, mi ha detto: 'Devi darmi l'indirizzo di quella persona'. E le ho risposto: 'Di che persona stai parlando?'. Mi ha detto: 'La persona che mi ha dato quella borsa meravigliosa. Devo scrivere un biglietto per ringraziare'. E ho dovuto ammettere: 'Nonna, non ho alcuna idea di chi fosse'".

La conversazione ha poi fatto emergere il divertente aneddoto riguardante la première di Don't Worry Darling che si è svolta a Venezia: "Continuava ad andare da Chris Pine a dirgli: 'Sono più famosa di te'".