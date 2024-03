Florence Korea Film Fest 2024: la prima italiana di Concrete Utopia inaugura il festival domani

Sarà l'anteprima italiana di Concrete Utopia di Um Tae-hwa ad aprire la 22esima edizione del Florence Korea Film Fest 2024, il festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana, domani giovedì 21 marzo al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50r), alle ore 20.30. In sala sarà presente il regista, tra gli ospiti speciali di questa edizione del festival. Il festival si svolgerà a Firenze fino al 30 marzo in vari luoghi della città.

Il disaster movie uscito in Corea del Sud ad agosto 2023 è stato selezionato come voce sudcoreana nella categoria Miglior film internazionale per la 96ª edizione degli Academy Awards. Basato sulla seconda parte del webtoon Pleasant Outcast di Kim Soong-nyung, è ambientato a Seul, colpita da un forte terremoto: il film segue un gruppo di superstiti che lotta per la sopravvivenza, a interpretarli gli attori Lee Byung-hun, Park Seo-joon e Park Bo-young.

La capitale coreana è devastata da un forte terremoto durante la notte, tutto è crollato e solo un luogo è rimasto intatto: gli appartamenti dell'Imperial Palace. I residenti iniziano a sentirsi minacciati, mentre i sopravvissuti esterni si affollano negli appartamenti: tra mondo esterno e interno, tra disperazione e sicurezza, inizia una crisi senza fine per continuare a vivere e un conflitto inaspettato tra gli stessi residenti. Il film arriverà in Italia per la prima volta grazie alla casa di distribuzione Blue Swan Entertainment, che rinnova anche quest'anno la collaborazione con il festival e il suo impegno nei confronti degli appassionati di cinema coreano.