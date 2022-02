Flashdance e Urban Cowboy: Paramount+ al lavoro sulle due serie

I film Flashdance e Urban Cowboy saranno adattati in una serie tv che saranno sviluppate per la piattaforma Paramount+.

I due progetti sono stati annunciati dai responsabili della piattaforma di streaming che sembrano intenzionati a usare i titoli più amati del passato per proporne nuove versioni agli spettatori sul piccolo schermo.

Lo show ispirato a Flashdance sarà creato e diretto da Justin Simien, autori della serie Dear White People. Il reboot avrà come protagonista una giovane afroamericana che sogna di sfondare nel mondo della danza e si ritrova nel mondo degli strip club, faticando a trovare il proprio posto nel mondo mentre affronta amori, problemi di soldi, arte, amicizia e scopre come amare se stessa.

Il film del 1983 aveva come star Jennifer Beals e nel cast c'era anche Michael Nouri nel ruolo del fidanzato della giovane.

Paramount+ ha inoltre annunciato lo sviluppo di una serie tratta da Urban Cowboy, il film del 1980 con star John Travolta e Debra Winger. Il nuovo progetto sarà sviluppato da James Ponsoldt, recentemente tornato alla regia con Summering, che sarà impegnato dietro la macchina da presa e Benjamin Percy, che firmerà la sceneggiatura.

Il film era stato diretto da James Bridges e raccontava il rapporto di amore-odio tra Buford Uan "Bud" Davis e Sissy. Gli episodi della nuova versione approfondirà il percorso compiuto dal protagonista che passerà dalla vita in campagna a quella in città.