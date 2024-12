David Cronenberg: "Non mi pento di aver detto no a Flashadance, lo avrei distrutto"

Il cinema di David Cronenberg si è sempre distinto per oscurità, raccapriccio e sequenze altamente disturbanti. Ecco perché, a fronte dell'offerta dei produttori di Flashdance che volevano affidargli la regia della pellicola, ha detto no spiegando che, nelle sue mani, il film sarebbe risultato un disastro.

"Potrebbe stupirvi sapere che i produttori Don Simpson e Jerry Bruckheimer erano convinti che fossi la persona giusta per dirigere Flashdance", ha detto Croneberg domenica al Marrakech Film Festival, dove era ospite. "Davvero, non so perché loro pensassero che avrei dovuto farlo, così alla fine ho dovuto dire di no. Gli ho detto, 'Distruggerò il vostro film se lo dirigo!'"

Alla fine a dirigere Flashdance è stato Adrian Lyne, che ha trasformato il film in un successo visto che è risultato il terzo miglior incasso del 1983. Nello stesso anno Cronenberg si è concentrato su La zona morta e Videodrome, entrambe divenute pellicole di culto che hanno contribuito a forgiare lo stile inconfondibile del cineasta.

"Il mio lavoro è stato attaccato e definito orribile, decadente e depravato. Tutte cose buone" ha esclamato ridendo il regista, per poi aggiungere: "Mi definivo il Barone del Sangue. Ma almeno non ho detto che ero il re: sono stato molto modesto."

Il maestro del genere

A David Cronenberg viene attribuito il merito di aver inventato un nuovo sottogenere: il body horror. Riflettendo sul tema il regista ha spiegato:

"L'idea del genere era un modo per vendere un film. Era una questione di marketing, perché se hai realizzato un film d'arte come Crash o Inseparabili. può essere molto difficile capire chi potrebbe essere il pubblico. In un certo senso sei protetto dal genere".

La "protezione del genere" ha permesso a Cronenberg di raccontare il suo personale dolore nella sua ultima fatica, The Shrouds, ma il regista ha invitato gli spettatori a minimizzare gli elementi autobiografici.

"Ho realizzato il film forse cinque o sei anni dopo la morte di sua moglie, avvenuta nel 2017, in parte in risposta alla sua morte e in parte per il mio dolore" ha detto. "Ma, in realtà, il fatto che sia basato su alcune cose vere della mia vita non lo rende automaticamente un buon film, o anche un film appassionante, o anche un film interessante. Non dovreste aver bisogno di conoscere la biografia del regista".

E una volta che The Shrouds uscirà nei cinema all'inizio del prossimo anno, Cronenberg incoraggerà il pubblico a farsi una risata:

"È un film piuttosto divertente. Forse non è una commedia, ma non vedo come si possa vivere la vita senza il senso dell'umorismo. Dobbiamo riderci su, non so come potremmo affrontare la vita senza".