FKA twigs, il suo spot di Calvin Klein bandito nel Regno Unito perché la ritrae come un 'oggetto sessuale'

Problemi di censura per la cantante FKA Twigs, protagonista del nuovo spot pubblicitario di Calvin Klein. L'Advertising Standards Authority (ASA) ha deciso di bandire la pubblicità perché mostra la cantante con una camicia di jeans avvolta a sé e scopre il lato destro del corpo.

Secondo ASA, 'la composizione dell'immagine ha focalizzato l'attenzione degli spettatori sul corpo della modella e non sull'abbigliamento pubblicizzato'. Inoltre 'le sue caratteristiche fisiche l'hanno presentata come un oggetto sessuale'. In conclusione, ASA afferma:"Abbiamo concluso che lo spot era irresponsabile e probabilmente avrebbe causato gravi offese".

La censura è arrivata dopo soltanto due reclami, riporta Variety, secondo i quali le immagini erano 'troppo sessualizzate' e oggettivavano le donne. Non solo FKA twigs. Le critiche sono state indirizzate anche a Kendall Jenner, apparsa nella medesima campagna pubblicitaria. Tuttavia, l'ASA non ha riscontrato in quel caso gli stessi problemi del segmento con FKA twigs.

La risposta di FKA twigs

"Non vedo l'oggetto sessuale stereotipato che mi hanno attribuito. Vedo una bellissima e forte donna di colore il cui incredibile corpo ha superato più dolore di quanto tu possa immaginare. Alla luce della revisione di altre campagne passate e attuali di questa natura, non posso fare a meno di sentire che ci siano dei doppi standard. Quindi, per essere chiara... Sono orgogliosa della mia fisicità e preservo l'arte che creo con il mio corpo agli standard di donne come Josephine Baker, Eartha Kitt e Grace Jones, che hanno abbattuto barriere su come essere emancipate e incarnare una sensualità unica. Grazie a CK, a Mert e Marcus che mi hanno dato spazio per esprimermi esattamente come volevo. Non permetterò che la mia narrazione venga cambiata".

Calvin Klein ha respinto le accuse:"Le immagini non erano volgari e ritraevano due donne sicure e potenziate che avevano scelto di identificarsi con il marchio Calvin Klein, e gli annunci contenevano un messaggio progressista e illuminato".