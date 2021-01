Robert Pattinson, la sua ex FKA Twigs svela: "Ho ricevuto insulti razzisti dai fan di Twilight"

FKA Twigs ha subito attacchi razzisti su Twitter per anni da parte dei fan di Twilight dal momento in cui ha iniziato a frequentare Robert Pattinson. FKA, cantante, ballerina e attrice, il cui vero nome è Tahliah Debrett Barnett, ha incontrato Pattinson per la prima volta non molto tempo dopo la sua rottura con la sua celeberrima co-star Kristen Stewart.

Honey Boy: FKA Twigs, Noah Jupe in una scena del film

FKA e Robert si sono incontrati nel 2014 grazie ad una loro amica comune, Sienna Miller, e da quel momento è nata una vorticosa storia d'amore: i due hanno iniziato subito a convivere e dopo solo pochi mesi la donna indossava già quello che si pensava fosse un anello di fidanzamento. Nel 2017 Pattinson e la Twigs si sono separati dopo tre anni di convivenza.

In un'intervista FKA ha parlato degli attacchi che ha ricevuto su Twitter per mano dei fan di Twilight mentre stava con Pattinson. Dalle continue minacce alle molestie razziste: la cantante e attrice britannica ha sopportato il peso del giudizio dei fan della saga che credevano che non incarnasse il tipo di donna che Pattinson avrebbe dovuto frequentare, soprattutto a causa del colore della sua pelle.

Robert Pattinson è Cedric Diggory

Nell'intervista la Twigs ha spiegato: "Secondo queste persone non ero degna di lui perché Robert era un Principe Azzurro bianco e avrebbe dovuto avere di fianco una donna bianca e bionda, non certo me. Durante il periodo che ho passato con lui i fan di Twilight postavano foto di scimmie accanto alle mie: se indossavo un vestito rosso postavano la foto di una scimmia vestita di rosso, se uscivo in bicicletta pubblicavano una scimmia mentre compiva la medesima azione."

"Era molto doloroso e stupido, per un periodo mi hanno perfino convinta di assomigliare veramente ad una scimmia, scattavo una foto e vedevo un animale. Ho iniziato a pensare che avessero ragione, questi sono gli effetti psicologici del bullismo. È davvero triste. E solo perché tutti lo sappiano ora amo il mio aspetto e sto bene con me stessa, ma all'epoca mi sentivo continuamente in imbarazzo e mi vedevo brutta." Ha concluso FKA.