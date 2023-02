Five Nights At Freddy's: Jason Blum annuncia l'inizio delle riprese dell'horror (FOTO)

Jason Blum ha confermato ufficialmente l'inizio delle riprese dell'atteso horror Five Nights At Freddy's, pubblicando su Twitter una foto del dietro le quinte.

Il limbo di Five Nights At Freddy's si è finalmente concluso e le riprese del film horror hanno preso il via, come informa il produttore Jason Blum su Twitter pubblicando una foto del dietro le quinte.

L'immagine, che è semplicemente intitolata "Day 1 #FNAF", mostra diversi monitor che svelano le riprese della telecamera mentr il ciak svela il titolo di lavorazione del film, Bad Cupcake. Su uno dei monitor si può vedere una action figure di Five Nights at Freddy's: Vanny, il cattivo di Security Breach.

La regista Emma Tammi dirigerà l'horror di cui è anche autrice della sceneggiatura firmata insieme al creatore del videogioco Scott Cawthon e a Seth Cuddeback. Scott Cawthon produce il film insieme a Jason Blum e alla sua Blumhouse in associazione con Striker Entertainment. Russell Binder ricopre il ruolo di produttore esecutivo.

Nell'agosto 2022, Jason Blum ha pubblicato teaser dal Creature Shop di Jim Henson, la società destinata a costruire l'animatronica del film. A dicembre, è stato annunciato che Matthew Lillard e Josh Hutcherson faranno parte del cast insieme alla nuova arrivata Mary Stuart Masterson. Lillard interpreterà William Afton, il principale antagonista dei giochi di Five Nights at Freddy, mentre Josh Hutcherson interpreterà Mike Schmidt, la guardia di sicurezza notturna che i giocatori assumono nel primo gioco. Il ruolo di Mary Stuart Masterson non è ancora stato rivelato.

Franchise horror di enorme successo, Five Nights at Freddy's ha debuttato come videogioco creato da Scott Cawthon nel 2014. Il gioco ha ricevuto il plauso della critica per aver portato nuovi ingredienti nel genere dei videogiochi horror, dando vita a otto versioni successive e dozzine di spin-off. Il franchise di Five Nights at Freddy's ha continuato a espandersi rapidamente e ora include diverse serie di libri, fumetti, giochi da tavolo e merchandising. Nel luglio 2015, è stato annunciato per la prima volta il progetto di realizzare creare un film di Five Nights at Freddy's, con Blumhouse Productions che ha annunciato il suo coinvolgimento nel 2018.