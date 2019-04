FIPILI Horror Festival 2019 al via oggi: in arrivo Dario Argento, Manetti Bros, Aldo Lado ed Enrico Vanzina

Al via tra poche ore il FIPILI Horror Festival 2019, che porterà a Livorno tanti film e ospiti, attesa per Dario Argento, Aldo Lado, Manetti Bros ed Enrico Vanzina. Giunto alla sua ottava edizione, il festival è l'unica manifestazione culturale in Italia che mette in scena lo spettacolo della paura nel cinema e nella letteratura, celebrando l'inesauribile legame che intercorre tra queste due discipline.

Il festival si aprirà con due eventi dedicati al vampirismo attraverso l'arte del romanzo grafico. Si inizia oggi 23 aprile alle ore 18:00 alla libreria Feltrinelli di Livorno con Matteo Strukul, autore della saga best seller I Medici. Una dinastia al potere (Newton&Compton, 2016), tradotta in quindici lingue e vincitrice del Premio Bancarella 2017. L'autore presenterà, in compagnia dello sceneggiatore livornese Emiliano Pagani, la graphic novel in tre volumi illustrati da Andrea Mutti, dedicata al Voivoda di Valacchia Vlad "l'Impalatore", il personaggio storico che ispirò Bram Stoker per il suo Dracula, il cui primo capitolo Vlad. Le lame del cuore (Feltrinelli Comics, 2019) è appena uscito nelle librerie.

Venezia 2016: Dario Argento al photocall di Dawn of the Dead - European Cut (Zombi)

Mercoledì 24 aprile ore 18, alla Biblioteca Civica Labronica di Villa Maria il disegnatore Paolo D'Onofrio presenterà, con la giornalista Virginia Tonfoni, il suo libro Nosferatu (Edizioni NPE, 2019), trasposizione grafica dell'omonimo capolavoro del cinema muto espressionista di Friedrich Wilhelm Murnau; a seguire la proiezione di Nosferatu, principe della notte, remake del 1979 di Werner Herzog con Klaus Kinski e il compianto Bruno Ganz.

La vera e propria maratona del brivido del festival si concentrerà poi dal 25 aprile al Nuovo Teatro delle Commedie cominciando a dipanare il filo rosso che collega cinema e letteratura con il regista, scrittore, editore e sceneggiatore Aldo Lado che alle 18:30 presenterà il suo libro I film che non vedrete mai & il mastino (Angera Films, 2017) e introdurrà le proiezioni dei suoi film: alle 16:30 La corta notte delle bambole di vetro (Italia 1971) e alle 20:30 L'ultimo treno della notte (Italia 1975).

Natale a 5 stelle: Enrico Vanzina, "Un film di Natale sull'Italia di oggi"

Due le proiezioni di film australiani: alle 22:30 l'horror per gli amanti dei felini Cat Sick Blues di Dave Jackson (2015. V.O. sottotitolata) e alle 19 il revenge thriller fantascientifico Upgrade (2018) di Leigh Whannel, lo sceneggiatore delle saghe di Saw e di Insidious. La mattina dalle ore 10:30 inizia lo spazio dedicato alla formazione con la prima parte del workshop di scrittura creativa a cura di Kipple Officina Libraria intitolato "Scrivere il futuro", tenuta dell'editore e scrittore Lukha B. Kremo, vincitore del premio Urania 2015 con il suo romanzo Pulphagus: fango dei cieli.

Il programma completo è disponibile su www.fipilihorrofestival.it.