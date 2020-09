Fiori d'acciaio: stasera su Rai Movie, in seconda serata, il film con Julia Roberts

Stasera su Rai Movie, in seconda serata alle ore 23:00, va in onda Fiori d'acciaio, il film con Julia Roberts tratto dal dramma teatrale di Robert Harling.

Fiori d'acciaio è il film in onda stasera su Rai Movie con cui trascorrere una piacevole seconda serata. Diretto da Herbert Ross, e tratto dal dramma teatrale di Robert Harling, il film aprì la strada alla giovane Julia Roberts per il suo ruolo più famoso, quello in Pretty Woman.

In un salone di bellezza della Louisiana, si incontrano spesso la signora M'Lynn Eatenton (Sally Field), sua figlia Shelby (Julia Roberts), l'anziana Ousier Boudreaux (Shirley MacLaine),Clairee Belcker (Olympia Dukakis)nonché la parrucchiera di tutto il gruppo la spregiudicata Truvy Jones (Dolly Parton), che alle sue dipendenze ha assunto la giovane Annelle Dupuy Desoto (Daryl Hannah), abbandonata dal marito e rimasta senza denaro.

Fiori d'acciaio fu un enorme successo e vinse un Golden Globe nel 1990 (Julia Roberts come Migliore attrice non protagonista), tanto che la CBS mise in cantiere una serie tv sequel. Purtroppo il progetto non vide mai la luce, ma l'episodio pilota, già girato, fu mandato in onda nel dicembre del 1990.