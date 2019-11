Fiorello al via con Viva RaiPlay: Netflix gli fa gli auguri su Twitter

Fiorello ricomincia da Viva RaiPlay e incassa gli auguri di Netflix, addirittura, regina delle piattaforme streaming, per la nuova avventura sperimentale in RAI. Pur se il messaggio dei concorrenti non è esente da una buona dose di provocazione, e il motivo è presto detto.

Nei giorni scorsi ci sono stati diversi annunci relativi a RaiPlay, la piattaforma streaming della RAI, che ha debuttato nella sua nuova veste lo scorso 30 ottobre ma avrà il suo effettivo battesimo di fuoco solo stasera, quando, dalle 20.30 alle 20.45 Fiorello aprirà ufficialmente il sipario sul suo varietà Viva RaiPlay. Se il format del conduttore siciliano è una vera novità nel campo dello streaming, altrettanto non si può proprio dire del restyling della piattaforma del servizio pubblico. Dai contenuti, alle modalità di fruizione, alla grafica, il nuovo volto di RaiPlay a molti ha ricordato proprio Netflix e simili. D'altronde i vertici dell'azienda non hanno fatto nulla per nascondere l'ispirazione, dichiarando che sono state condotte ricerche sui competitor per comprenderne, e sfruttarne, i punti di forza.

Che sia stato con un certo sarcasmo, dunque, o per simpatia verso Fiorello, Netflix ha fatto in un certo qual modo il suo "in bocca al lupo" al conduttore per la nuova avventura, cinguettando: "Ciao Fiorello, in bocca al lupo per VivaRaiPlay e se ti serve una intro usa pure il nostro Tu Dum senza problemi", riferendosi all'intro ormai celebre che annuncia tutti i contenuti della piattaforma.

Ciao @Fiorello, in bocca al lupo per #VivaRaiPlay e se ti serve una intro usa pure il nostro Tu Dum senza problemi. pic.twitter.com/TK21ljnQ8k — Netflix Italia (@NetflixIT) November 4, 2019

E lui? Fiorello è un campione di ironia, il vero "contenuto" davvero non replicabile di RaiPlay, vecchia e nuova che sia, e ha risposto nell'unico modo possibile per "spuntare" dal principio qualunque frecciatina strappando insieme una risata. "Hahahahahaahah ma grazieeee! Siete sempre nei miei pensieri DU DUMMMM!!!" ha scritto in un primo momento, per proporre poi una personale rielaborazione in forma di crossover del "Tu Dum".