Fiorello: dopo Sanremo 2021 con Amadeus chiudo la carriera

Amadeus sarà il presentatore e direttore artistico anche del Festival di Sanremo 2021 e sarà affiancato dal suo amico Fiorello, i due lo hanno confermato ieri durante una diretta Instagram al termine della quale però lo showman siciliano ha deciso il suo ritiro dopo la kermesse canora.

Fiorello in questo periodo sta intrattenendo i suoi followers con una serie di dirette su Instagram tutte all'insegna del divertimento. Anche ieri sera insieme ad Amadeus ha chiacchierato e fatto sorridere i suoi fan, ma al termine della diretta, una volta rimasto solo, Fiore è sembrato quasi avvilito "È pesante, non ho il carattere giusto. Ti misurano tutto, le parole, le battute - ha detto riferendosi al Festival di Sanremo e aggiunge - Ho avuto un'idea: faccio Sanremo e chiudo la carriera. Mica devo arrivare a 80 anni. Largo ai giovani".

Tutti sperano che quella di Fiorello non sia una decisione definitiva, qualcuno ipotizza l'ennesimo scherzo dello showman che nel corso della diretta ha racconto un aneddoto sul famoso litigio tra Bugo e Morgan all'ultimo festival. "Io ero lì dietro le quinte, tranquillo, mangiavo rilassato. Non stavo guardando la televisione. A un certo punto uno degli autori, Clericetti, che mi dice: 'È successo qualcosa!'. Siccome si era sentito male l'assistente di studio, ho pensato che si fosse sentito male un altro! Sono entrato sul palco con questa convinzione, tu eri nel panico - dice rivolto ad Amadeus - Per questo ho detto 'Chi si è sentito male?'. La cosa bella è che quando sono uscito a controllare, ho trovato Morgan, che scendeva dalle scale, era agitatissimo e continuava a dirmi 'Non ho il fiatone'! Ti rendi conto che a quel festival è successo di tutto, dalle polemiche per 'il passo indietro', Junior Cally... Come fai a rifare Sanremo, non sarà mai meglio di quello. Cosa possiamo fare di più? Noi abbiamo riunito i Ricchi e Poveri! Li possiamo distruggere, li riportiamo sul palco con il distanziamento sociale".