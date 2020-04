Fiordaliso in lacrime da Barbara D'Urso: “Non ho potuto dire addio a mia madre”

Ospite di Barbara D'Urso la cantante Fiordaliso non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando la morte della madre affetta da Covid-19. La cantante ha voluto essere in studio per chiedere agli italiani di restare a casa per proteggere i propri cari.

Fiordaliso ha raccontato la sua tragica esperienza recente ieri sera a Live - Non è la D'Urso: come ormai tutti sanno, la cantante piacentina pochi giorni fa ha perso la madre, dopo che tutti i membri della sua famiglia, lei compresa, erano risultati affetti dal Covid - 19. Barbara D'Urso le ha chiesto di raccontare quei giorni, quando non sapeva di "avere il mostro fuori casa". Il racconto di Fiordaliso, come potete vedere nel video, è la storia di una tragedia che ha vissuto tutta la famiglia. "Non so chi si è ammalata per prima, se io o la mamma. E' una cosa difficile da raccontare. L'ho accudita per 5 giorni, poi è andata in ospedale e io non l'ho più vista. Mi sono ammalata io, poi mio padre, mia sorella è stato un disastro".

Coronavirus, lutto per Fiordaliso: è morta la mamma

Le condizioni della madre sono pian piano peggiorate tanto che è stato necessario ospedalizzarla: "Per me è molto difficile da raccontare. Mia mamma per 11 giorni non l'ho sentita. Poi mi è arrivata una telefonata, era mia mamma che mi ha detto 'Sto morendo'. Era con l'infermiera, lei non rispondeva aveva capito che doveva morire".

L'interprete di tanti brani di successo si è fatta forza ed è andata avanti per lanciare un appello: "Sono qui per dire di stare a casa. I tuoi cari non li puoi accompagnare negli ultimi istanti della loro vita, è terribile. E' terribile, mia mamma non ce l'ha fatta. Mia mamma aveva 85 anni ma è mia mamma, non riesco a dire era, non aveva nessuna patologia".

La malattia si è presentata con i classici sintomi, ma Fiordaliso ammette di averli sottovalutati: "All'inizio l'abbiamo presa sotto gamba. Io ho avuto 38 di febbre, se non prendevo la tachipirina ce l'avevo fissa. Avevo grandi dolori muscolari e mi sono andati via olfatto e gusto. Non pensavo fosse il Coronavirus, uno pensa a me non capita e poi qualcuno all'inizio l'aveva paragonata ad un'influenza bella tosta. Io ho capito di essermi ammalata quando hanno portato via mia madre e mi hanno detto che aveva il coronavirus. Mio padre è stato ospedalizzato, anche lui ha fatto il tampone e ha avuto bisogno della maschera di ossigeno. Io non ho fatto il tampone ma l'8 aprile andrò a fare il test per sapere se sono negativa. Papà farà ancora otto giorni a casa".