Coronavirus, lutto per Fiordaliso: è morta la mamma

Fiordaliso è in lutto, la mamma è morta a causa del Coronavirus. La cantante, originaria di Piacenza, ha condiviso la notizia su Twitter in un post in cui ha annunciato la guarigione sua e dei familiari, tutti risultati positivi al Covid-19.

Fiordaliso ha perso la madre Carla a causa del Coronavirus. La stessa cantautrice lo ha reso noto dal suo account di Twitter, ma dal post apprendiamo una verità ancora più sconvolgente: che tutta la famiglia era stata trovata positiva al virus. Il post dell'artista è scritto tutto in maiuscola, Fiordaliso vuole urlare tutto il suo dolore e la rabbia contro questa terribile malattia che le ha portato via la madre ."PIACENZA: MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA (ora guarita) MIA SORELLA AMMALATA (ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO. E' GUARITO Vaff.... CORONAVIRUS".

PIACENZA :MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA( ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO .E’ GUARITO Vaff CORONA VIRUS — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) April 2, 2020

Carla nel 2017 aveva partecipato su RealTime al programma a Bake Off Italia - Celebrity Edition. Dopo Piero Chiambretti, la cantante piacentina è la seconda persona del mondo dello spettacolo spettacolo a perdere la madre a causa del Covid-19.

Subito la bacheca di Fiordaliso è stata inondata da messaggi di condoglianze dei fan che le vogliono dimostrare tutto il loro affetto in questo difficile momento. La collega Rita Pavone è stata tra le prime a scriverle "Il mio cordoglio per la tua mamma Ti abbraccio fortissimamente. Tu sei una roccia. Ti sei una grande donna. TVB".