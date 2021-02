Finneas sarà l'autore della colonna sonora del film The Fallout

Finneas, il cantautore e produttore musicale che ha contribuito a far diventare la sorella Bilie Eilish una star, si occuperà della sua prima colonna sonora in occasione del film The Fallout.

Il lungometraggio è l'opera prima di Megan Park, già attrice e sceneggiatrice, che aveva collaborato con la famiglia di artisti in occasione del video di Watch, uno dei successi di Billie.

The Fallout racconterà la storia di tre teenager alle prese con l'ansia dopo una tragedia avvenuta al liceo, al punto tale che non riescono a uscire dalle loro camere da letto, e il legame che si forma tra di loro nei mesi successivi.

Il cast sarà composto da Jenna Ortega, Maddie Ziegler, Shailene Woodley, Julie Bowen e John Ortiz.

Peymon Maskan, che ha ottenuto il compito di occuparsi della musica usata nel film, ha dichiarato: "Finneas ha portato un livello di empatia nei confronti dei personaggi che poteva esserci solo grazie a un compositore che appartiene alla stessa generazione. È giovane, quindi può immedesimarsi nella storia in modo personale, aspetto che ha rappresentato uno dei motivi principali per cui l'abbiamo considerato. Ma per raccontare questa storia comprendendola è necessaria una maturità artistica. Finneas è un artista unico che può offrire entrambe le cose".

Maskan ha aggiunto: "Non appena lui e Megan Park hanno parlato per la prima volta del film, penso che tutti avessero capito che era il compositore perfetto per il film. Le sue composizioni si ispirano molto alla speranza e al desiderio di superare un trauma simile ed è davvero memorabile".

Finneas ha già lavorato per il mondo del cinema in occasione di No Time To Die, essendo co-autore del tema musicale della nuova avventura di James Bond insieme alla sorella Billie Eilish.