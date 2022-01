The Fallout: il trailer del film con Jenna Ortega

Jenna Ortega è la protagonista del film The Fallout, di cui online è stato condiviso il trailer in vista del debutto su HBO Max,

The Fallout è il nuovo film con star Jenna Ortega, attualmente nelle sale con Scream, e il trailer regala le prime scene del progetto premiato nel 2021 con il premio del pubblico al SXSW Film Festival.

Nel video si vede la protagonista nel bagno della scuola mentre interagisce con un'altra ragazza, interpretata da Maddie Ziegler. Le due sentono poi uno sparo e si nascondono. Il trailer dà quindi spazio alle conseguenze sulla vita delle due teenager di quel tragico evento, mostrandole alle prese con l'insonnia, l'ansia e l'incapacità di accettare quanto accaduto.

The Fallout racconterà la storia di tre teenager alle prese con l'ansia dopo una tragedia avvenuta al liceo, al punto tale che non riescono a uscire dalle loro camere da letto, e il legame che si forma tra di loro nei mesi successivi.

Il cast sarà composto da Jenna Ortega, Maddie Ziegler, Shailene Woodley, Julie Bowen e John Ortiz.

In The Fallout, opera prima dell'attrice Megan Park, Jenna Ortega ha la parte di Vada, una studentessa del liceo che cerca di affrontare le conseguenze emotive della sparatoria avvenuta nella sua scuola. Nick (Will Ropp), in precedenza estroverso e superficiale, compie una totale trasformazione, mentre Quinton che è rimasto ferito, sembra quello più emotivamente stabile. Nel cast c'è anche Shailene Woodley nel ruolo di una psicoterapeuta.

La colonna sonora del film, inoltre, è firmata da Finneas.