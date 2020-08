Shailene Woodley entra nel cast di The Fallout

Shailene Woodley è entrata a far parte del cast The Fallout, le cui riprese si concluderanno questa settimana dopo quattro settimane di lavoro iniziato durante la pandemia seguendo tutte le linee guida previste per la sicurezza del cast e della troupe.

Il progetto è stato scritto dall'attrice Megan Park, impegnata anche come regista.

Al centro della trama di The Fallout ci sarà la studentessa del liceo Vada, ruolo affidato a Jenna Ortega, che affronta le conseguenze emotive legate a una tragedia avvenuta a scuola. Nella sua vita vengono così stravolti i rapporti con la famiglia, i suoi amici e la sua visione del mondo.

Nel cast ci saranno, oltre a Shailene Woodley, anche Julie Bowen (Modern Family), John Ortiz (Kong: Skull Island), Maddie Ziegler (West Side Story), Niles Fitch (This Is Us), e Will Ropp (The Way Back).

Park ha già collaborato con Shailene Woodley in occasione del film No Baggage, prodotto da New Line e Warner Brothers, e sta sviluppando un lungometraggio di cui sarà sceneggiatrice e regista con Feige Co. The Fallout sarà l'esordio alla regia dell'attrice.