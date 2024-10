Fine del quadrilatero al Grande Fratello: Javier lascia Shaila, Lorenzo perde le staffe con Helena

Il settimo appuntamento del Grande Fratello ha sancito la fine definitiva del quadrilatero composto da Javier Martinez, Helena Prestes, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Al momento, tra i quattro concorrenti al momento sembra che non ci sia alcuna possibilità di formare una coppia, ma come dicono alcuni di loro 'mai dire mai', una frase che sembra diventata il motto di questa diciottesima edizione del programma.

La serata inizia con l'allontanamento definitivo tra Javier e Shaila. L'ex velina sembra confusa, mentre Helena, visibilmente scossa, ha dichiarato di non voler più avere nulla a che fare con Lorenzo. A tal proposito, il modello ha confessato: "Con Shaila è scattata una scintilla fisica e mentale. Quando ci guardiamo, io sento qualcosa. Quel ballo ha scatenato qualcosa in me, lei mi piace". Shaila, irritata, ha subito replicato: "Lui si è buttato tra le braccia di un'altra e va bene così. Se gli piacevo, perché non ha avuto il coraggio di esporsi?".

Il confronto tra Lorenzo e Javier

A quel punto, Signorini ha provocato ulteriormente, chiedendo a Shaila: "Perché tutti pensiamo che ti piace Lorenzo?". L'ex velina ha ammesso il suo interesse, ma ha sottolineato come i comportamenti di Lorenzo la allontanino. Lo stesso conduttore ha poi invitato Javier a intervenire, visibilmente innervosito: "Con Lorenzo si poteva creare una bella amicizia, ma non è stato sincero con me. Vorrei chiarirmi con lui faccia a faccia".

Nel successivo confronto, Javier ha rimproverato Lorenzo di non essere stato sincero riguardo il suo interesse per Shaila, chiedendogli spiegazioni, accusandolo di non avergli detto nulla quando si erano parlati in precedenza. Lorenzo ha cercato di giustificarsi, ammettendo che tra lui e Shaila c'è sempre stato un certo feeling, e che non ha mai perso interesse per lei.

Helena Prestes ha detto addio a Lorenzo

Le confessioni di Shaila e le riflessioni del pallavolista

Nel corso della serata, l'ex velina ha confessato di essere confusa riguardo i suoi sentimenti. "Sono molto fisica, se non c'è connessione, non scatta. So cosa voglio§", ha spiegato l'ex velina, rivelando che il suo allontanamento da Javier era dovuto alla mancanza di chimica tra di loro. Il pallavolista, da parte sua, ha ammesso di sentirsi frustrato, poiché sentiva di essersi sbilanciato nei confronti di Shaila senza ricevere lo stesso in cambio. "Mi sono annullato per te, ma ora non voglio più correre dietro a una persona che non sa cosa vuole", ha concluso amareggiato.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un filmato in cui l'ex velina parlando con Le Non è la Rai e Yulia ha detto che le piaceva Lorenzo e trovava l'argentino troppo moscio. "Tutti i nodi vengono al pettine - ha detto Javier - qua cambiano un po' di cose, veramente. Shaila non me lo avevi detto e non provare ad arrampicarti sugli specchi bagnati perché questo non me l'avevi detto. Non voglio più correre dietro una persona che non sa che cosa vuole, anzi, mi sono fin troppo sbilanciato. Chiedo scusa a me stesso perché evidentemente non era il caso di farlo, ma col senno di poi è troppo facile parlarne".

Il confronto finale tra Shaila e Lorenzo

Il modello milanese ha infine raggiunto la ballerina per cercare di chiarire la loro situazione. "Tu mi piaci dal primo giorno. Ho bisogno di capire di più", ha dichiarato Lorenzo, cercando di farle comprendere che il suo interesse è reale. Shaila, tuttavia, ha ribadito di non essere innamorata e di voler conoscere tutti liberamente senza sentirsi obbligata a scegliere: "Se fossi stato più paziente, avresti potuto scoprire qualcosa in più".

Helena chiude con Lorenzo che perde la testa

A peggiorare le cose, la modella brasiliana è intervenuta con decisione, dichiarando di non voler più vedere Lorenzo: "Da oggi in poi non c'è più niente tra noi". Il confronto tra i due si è concluso con Helena che ha accusato Lorenzo di "giocare" con i sentimenti delle persone, mentre lui ha cercato di difendersi, ammettendo la sua confusione.

Grande Fratello: crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, immuni e sei concorrenti in nomination

Durante la pausa pubblicitaria Lorenzo ha perso, per l'ennesima volta, la pazienza, dimostrando ancora una volta i suoi limiti caratteriali, come già accaduto in precedenza. "Brave, complimenti a tutte e due. Bella questa cosa, bellissima. Io vi dico solo 'ricordatevi quello che state dicendo qui, ricordatevi cosa fate e dite qui'". Quando le due ragazze gli hanno detto di darsi una regolata ha risposto: "Non me ne frega più un caz.o.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi danno la loro opinione su ciò che sta succedendo tra Shaila Gatta e Javier Martinez