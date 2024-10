Grande Fratello: crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, immuni e sei concorrenti in nomination

Il settimo appuntamento del Grande Fratello ha riservato numerosi colpi di scena: Javier ha rotto definitivamente con Shaila, mentre Helena ha chiuso con Lorenzo. Tuttavia, il momento più scioccante per il pubblico è stato scoprire la crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Alla fine della puntata, ci sono state le nomination con sei concorrenti a rischio eliminazione.

Una lunga storia d'amore al capolinea?

La puntata del 7 ottobre è stata dominata dalla crisi del noto ballerino e coreografo, che ha espresso la volontà di lasciare il reality show. Enzo Paolo aveva parlato di questa decisione in settimana con gli autori e nel pomeriggio di ieri con Alfonso Signorini, nel segreto del confessionale, dove ha rivelato di sentire moltissimo la mancanza della figlia Maria.

Per cercare di convincerlo a rimanere, il conduttore ha fatto arrivare Carmen Russo nel giardino della Casa. Tuttavia, Enzo Paolo ha accolto la moglie con un certo fastidio, e Alfonso lo ha richiamato nel confessionale, dove Turchi ha ammesso che tra lui e Carmen c'è aria di crisi: "Nelle ultime settimane ho avuto il sentore che lei fosse stufa dei miei comportamenti. L'ho vista fredda e distaccata. La mia paura è che, se lascio il Grande Fratello e lei non mi vuole più, me ne andrò di casa."

Carmen Russo nel giardino della casa

Rispondendo a una domanda di Signorini, Enzo Paolo ha precisato: "Sono sicuro che non mi tradisce, tutto quello che ho detto è solo un mio sentore." Poco dopo, Carmen ha cercato di convincerlo a rimanere, dicendo: "C'è Maria che ti guarda e sorride. Segue tutto quello che fai nella Casa, è serena e ti vede bene." Enzo Paolo, però, non si è mostrato altrettanto sereno: "Tu segui il programma mentre mangi, non conosci tutti i miei momenti di crisi." Alfonso ha poi annunciato che Carmen resterà nella Casa per tre giorni. Nonostante ciò, Enzo Paolo ha affermato di voler rimanere solo per poco: "Resto, ma tanto domani me ne vado senza fare troppe sceneggiate."

Immuni e nomination

Dopo questo clamoroso colpo di scena, la puntata si è conclusa con il risultato del televoto, mentre la parte finale è stata dedicata alle scelte dei concorrenti. Al televoto c'erano quattro gieffini: Clayton Norcross, Yulia Bruschi, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. Gli ultimi due sono stati i più votati dal pubblico, ottenendo l'immunità. Le percentuali di voto sono state: Mariavittoria 37%, Iago 30%, Yulia 25% e Clayton 8%. Iago e Mariavittoria hanno mandato in nomination Yulia.

Cesara Buonamici ha dato l'immunità a Shaila, mentre Beatrice Luzzi ha salvato Lorenzo. I concorrenti hanno salvato Giglio, Javier e il trio di Non è la Rai. Subito dopo, è iniziato il giro delle nomination: gli immuni hanno votato nel confessionale, mentre gli altri hanno espresso le loro preferenze nella Mystery Room.

Yulia nomina Tommaso

Luca Calvani nomina Amanda

Jessica nomina Clayton

Enzo Paolo nomina Helena

Amanda nomina Clayton

Clayton nomina Michael

Tommaso nomina Amanda

Shaila nomina Michael

Lorenzo nomina Helena

Le Non è la Rai nominano Amanda

Giglio nomina Tommaso

Javier nomina Clayton

Mariavittoria nomina Luca

Yago nomina Amanda

Subito dopo Alfonso Signorini ha aperto il televoto in cui sono coinvolti Amanda, Clayton, Helena, Michael, Tommaso e Yulia. Lunedì sera sapremo chi sarà il concorrente che deve abbandonare la casa, da questa settimana infatti, il programma andrà in onda solo di lunedì. Giovedì sera Canale 5 trasmetterà Endless Love che ha lasciato il suo spazio del venerdì alla fiction Storia di una famiglia perbene.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: la sorpresa di Carmen Russo per Enzo Paolo Turchi.