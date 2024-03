Finché morte non ci separi 2: trovato il regista del sequel che vedrà il ritorno di Samara Weaving

Adam Robitel, che ha diretto i film Escape Room e Insidious - L'ultima chiave, sarebbe in trattative per occuparsi del sequel di Finché morte non ci separi, che riporterà Samara Weaving nei panni di Grace Le Domas.

Nel primo film, praticamente tutti sono morti tranne Grace, quindi è difficile immaginare quale sarà la nuova storia... ma dato che la commedia horror coinvolgeva una maledizione familiare a cui tutti i cattivi sembravano credere ardentemente, forse nel sequel ci sarà qualche altro membro della famiglia deciso a sistemare le cose.

Finchè morte non ci separi: una scena con Samara Weaving

La notizia del coinvolgimento di Robitel proviene da The InSneider, il blog personale del veterano scooper Jeff Sneider. L'autore fa notare che Fox Searchlight è intenzionata a realizzare un sequel da quando, nel 2019, il primo Finché morte non ci separi ha incassato quasi dieci volte il suo budget di 6 milioni di dollari, ma i registi del team Radio Silence - Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett - da allora sono stati impegnati nella realizzazione del franchise di Scream e di altri progetti nati proprio in seguito al successo dell'horror.

Lo stesso anno in cui Finché morte non ci separi è uscito, Robitel ha registrato un incasso altrettanto importante con Escape Room: 155 milioni di dollari a fronte di un budget di 9 milioni. Il film di Robitel non ha ottenuto le stesse recensioni entusiastiche della pellicola di Bettinelli-Olpin e Gillett, ma ha generato un sequel di successo nel 2021. Anche Insidious - L'ultima chiave ha superato i 150 milioni di dollari al box-office.

Negli ultimi anni la carriera di Samara Weaving si è impennata a dismisura: l'attrice è apparsa in Bill & Ted Face the Music, dove ha avuto la possibilità di fare da spalla a Keanu Reeves, da sempre rivale di suo zio Hugo nel franchise di Matrix. I suoi prossimi progetti includono Azrael e Borderline, e si vocifera che possa apparire nel prossimo film di Scream dopo la sua apparizione in Scream VI.