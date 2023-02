Azrael: Samara Weaving ricoperta di sangue nella prima immagine dell'horror

Sangue e ferite accompagnano Samara Weaving nella prima immagine dal film horror Azrael, in cui interpreta una vittima sacrificale in fuga.

Non sembra passarsela benissimo Samara Weaving nella prima immagine di Azrael, in cui compare completamente ricoperta di sangue e con ferite non indifferenti a segnarle il viso. L'attrice è mostrata infatti nel bel mezzo di una foresta in fiamme e sembra decisamente scampata a un'avventura poco piacevole, come intuibile anche soltanto dalle prime indicazioni di trama per il film.

Samara Weaving è uno dei nomi di punta del nuovo horror contemporaneo e ha già alle spalle almeno un paio di titoli di grande successo, ovvero La Babysitter del 2017 e Finché morte non ci separi del 2019, uno dei primi film iperviolenti del filone "eat the rich" che sta piacendo tanto al cinema dell'orrore (e non solo) negli ultimi anni. Oltre ad Azrael, nel futuro dell'attrice c'è inoltre un altro grande progetto attesissimo dal fandom, ovvero Scream VI, il nuovo capitolo della saga ambientato a New York.

La trama di Azrael

Nel film Samara Weaving interpreta una giovane donna di nome Azrael che scappa da una comunità di sole donne, collocata in una realtà distopica dove nessuno può proferire parola. Dopo la fuga, la protagonista verrà però ricatturata e promessa in sacrificio a un'antica e sanguinaria divinità, radicata nei boschi selvaggi dai quali non sembra possibile nascondersi. Plausibilmente, Azrael darà del filo da torcere ai suoi inseguitori, come sembra suggerire anche la prima immagine diffusa in tutta la sua gloria ematica.

La presenza di Weaving non l'unica a far ben sperare per la riuscita di Azrael. Al timone del film ci sarà infatti E.L. Katz, regista di tutti gli episodi della serie tv The Haunting of Bly Manor, mentre la sceneggiatura arriva da Simon Barrett, già esperto nel genere grazie a lavori come You're Next e The Guest.