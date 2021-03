Final Destination, su Netflix in streaming da oggi

Final Destination, ormai un classico dell'horror del nuovo millennio, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 1 marzo 2021: pronti a rabbrividire di nuovo?

Con i suoi compagni di liceo è in partenza per Parigi, ma Alex Browning non riesce a combattere la sua fobia di volare. Una volta a bordo dell'aereo, sente improvvisamente una terribile premonizione che lo convince a scendere a terra in preda al panico, seguito da cinque compagni di classe, tra cui Clear Rivers e Carter Horton. Mentre i sei studenti guardano l'aereo prendere il volo, uno spettacolo orribile prova la veridicità della macabra premonizione. Hanno evitato la morte una volta, ma il destino crudele li inseguirà uno ad uno travolgendoli in un vortice di terrore. Presto i sopravvissuti scopriranno con disperazione che la morte non può essere ingannata...

Una scena del film Final Destination

La storia del primo Final Destination, inizialmente concepita per un episodio di X-Files, ha dato vita ad un franchise di successo che ha divertito e tenuto sulle spine milioni di spettatori. Nel primo capitolo della saga, sono numerosi i riferimenti ai grandi nomi del genere horror (i cognomi dei protagonisti sono quelli di personalità come Alfred Hitchcock, Lon Chaney, F.W. Murnau e altri ancora) ma anche riferimenti macabri a personaggi scomparsi in circostanze tragiche, come i fratelli Kennedy, mentre uno dei brani musicali della colonna sonora è di John Denver, scomparso nel '97 in un incidente aereo.

