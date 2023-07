Final Destination 5, Devon Sawa non è stato pagato per il cameo: 'Non sapevo nemmeno di essere nel film'

Devon Sawa ha rivelato di non essere stato pagato nemmeno un centesimo per il suo cameo in Final Destination 5.

Devon Sawa, star di Final Destination, è soltanto l'ultimo di una lunga serie di attori ad aver fatto una sorprendente rivelazione riguardo a ciò che è accaduto dietro le quinte a Hollywood nel corso degli anni: nel suo caso si tratta dell'uso di materiale d'archivio in Final Destination 5, sequenze che non gli sono mai state pagate e delle quali non era nemmeno a conoscenza fino alla première del film.

La sciopero degli attori di SAG-AFTRA è iniziato la scorsa settimana, con molte ragioni addotte per spiegare il bisogno di agire in tal senso. Dai tassi di pagamento all'uso futuro dell'intelligenza artificiale, molti post sono stati pubblicati riguardo ai pagamenti dei diritti d'autore e sia i registi che gli attori hanno rivelato dettagli su quanto poco siano stati pagati per alcuni progetti.

Steven Quale sul set di Final Destination 5

Sebbene quello di Sawa non sia un caso emblematico di uno studio che fa qualcosa che non era stato concordato in contratti precedenti, la rivelazione dell'attore dimostra quanto possa essere complicato per gli interpreti negoziare contratti che non li espongano a futuri problemi riguardanti l'uso di vecchio materiale filmato senza il loro consenso.

Come riportato da Comicbook.com, Devon Sawa ha affermato: "Non ho mai ricevuto un centesimo per Final Destination 5. Non mi hanno nemmeno detto che ero nel film quando mi hanno invitato alla première. Nel primo contratto per la prima parte c'era una sezione che stabiliva che possedevano il materiale e potevano usarlo in futuro. Io pensavo fosse solo per scopi promozionali. Mi sbagliavo."