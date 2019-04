I film in streaming in 4K su Infinity, da A Star is Born a Animali Fantastici 2!

Tanti nuovi film e serie tv in streaming in 4K in questo aprile 2019 nel catalogo di Infinity: arriva Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald!

Con l'arrivo della primavera, Infinity offre una ricca selezione di film in streaming in 4K, da pluricandidati all'Oscar come A star is born alle saghe più amate dal pubblico, come Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald è disponibile in 4K su Infinity dal 1 aprile. Pronti a immergevi nuovamente nel mondo fantastico creato da J.K. Rowling? Per gustare al meglio le nuove avventure di Newt Scamander (interpretato dal premio Oscar Eddie Redmayne) vi suggeriamo inoltre la visione del primo capitolo di questa nuova ed entusiasmante saga cinematografica: Animali Fantastici e dove trovarli, già disponibile nel catalogo di Infinity, anche in 4K.

A star is born: Lady Gaga e Bradley Cooper in una scena

E per continuare con una visione nitida e perfetta di ogni dettaglio, su Infinity sono molti i titoli disponibili in 4K, come a A Star Is Born, il film che ha conquistato il pubblico e la critica di tutto il mondo con protagonisti gli affiatati Lady Gaga e Bradley Cooper, perfetto per chi ha bisogno di una dose di romanticismo.

Disponibili in 4K anche The Nun - La vocazione del male, ideale per chi ha voglia di una scossa d'adrenalina per svegliarsi dal torpore primaverile, Ready Player One per chi è a caccia di Easter Egg, non solo uova di Pasqua, Rampage - Furia animale per chi è stanco della solita routine lavorativa e ha bisogno di uno scossone e Ocean's 8, per chi medita la fuga perfetta in vista delle prossime vacanze.