I film e le serie tv in streaming della settimana: da The Umbrella Academy a Tin Star

Su Netflix si inizia il 14 febbraio con Dirty John, serie tv con Eric Bana che racconta la storia d'amore drammatica del carismatico John Meenhan, perso in una spirale di segreti e manipolazioni fino allo sfociare in istinti di pura sopravvivenza, con conseguenze orribili. Il 15 febbraio arriva su Netflix anche The Umbrella Academy e la divertente commedia neozelandese The Breaker Upperers - Le sfasciacoppie. L'adattamento dell'omonimo fumetto di Gerard Way - di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione di The Umbrella Academy - vede protagonisti una famiglia disfunzionale di supereroi costretti ad affrontare una minaccia apocalittica, mentre cercano di scovare l'assassino del loro padre adottivo.

In contemporanea su Now Tv e Sky Atlantic, dal 15 febbraio, sarà disponibile la seconda stagione di Tin Star, mentre lo stesso giorno su Prime Video verrà rilasciato Lorena, un documentario in quattro episodi prodotto da Jordan Peele su Lorena Bobbitt, la donna diventata famosa per aver tagliato il pene di suo marito dopo anni di abusi. Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video:

