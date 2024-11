Tutti i i film in programma al Noir in Festival 2024, a Milano dal 2 al 7 dicembre

The Girl with the Needle, il thriller italiano Dedalus, l'atteso Presence di Steven Soderbergh e lo speciale restauro dell'ultimo film di Jacques Feyder tra i film in programma al Noir in Festival.

Annunciati i film che faranno parte del programma del Noir in Festival, manifestazione dedicata a cinema e letteratura diretta da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, che si svolgerà a Milano dal 2 al 7 dicembre.

Per la sezione cinema saranno 10 i film della selezione ufficiale, di cui 8 in concorso che si contenderanno il Black Panther Award. 5 gli eventi speciali, tra cui è stato annunciato il restauro messo a disposizione da Cineteca Italiana di un classico sconosciuto come Macadam, ultima regia firmata nel 1946 da Jacques Feyder. Tra i film presentati anche Antidote di James Jones, Il migliore dei mali di Violetta Rovetto, Indelebile di Simone Valentini e Zero di Jean Luc Herbulot.

Spazio anche al cinema italiano con 5 titoli in anteprima assoluta tra cui Dedalus di Gianluca Manzetti, i film di apertura e chiusura e due eventi speciali. I film in programma provengono da 10 paesi produttori, 5 sono opere prime. A questi andranno aggiunti i 6 finalisti del Premio Claudio Caligari: Caracas di Marco D'Amore, Mimì. il principe delle tenebre di Brando De Sica, Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Non riattaccare di Manfredi Lucibello, Adagio di Stefano Sollima, The Well di Federico Zampaglione).

I titoli d'apertura e chiusura

Come anticipato, a inaugurare il Noir in Festival sarà Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, serie Sky che vede in rapper Salmo in veste di produttore. La chiusura sarà affidata a alla nuova commedia targata Eagle Pictures Fatti vedere di Tiziano Russo con Matilde Gioli, Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon e Asia Argento.



E poi ancora in concorso: il thriller di Steven Soderbegh Presence, prossimamente al cinema grazie a Lucky Red; una madre e un figlio nel cuore della guerra clandestina in Mexico 86 di César Diaz con Bérénice Béjo, La Infiltrada di Arantxa Echevarria, storia della poliziotta ventenne infiltrata in uno dei gruppi terroristi dell'ETA, Miséricorde di Alain Guiraudie, Brief History of a Family di Lin Jianjie, Dedalus di Gianluca Manzetti con Matilde Gioli e Gianmarco Tognazzi, thriller su un pericoloso social games prossimamente in sala con Eagle Pictures, il dramma carcerario Sons di Gustav Möller; il film rivelazione dell'anno, candidato al Premio Oscar The Girl with the Needle di Magnus von Horn.

Per informazioni: www.noirfest.com.