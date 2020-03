Film gratis su Youtube da CG Entertainment! Si parte con The Wicked Gift, Onirica e altri quattro titoli

Parte sul canale Youtube di CG Entertainment la sezione "Film Interi", con titoli da vedere gratuitamente e due nuovi film ogni settimana. Già disponibili The Wicked Gift, Onirica, Zucker!, Falling, Intramontabile effervescenza e Belli si nasce. Ecco i link.

The Wicked Gift: Kateryna Korchynska in un momento del film

Aumenta la proposta di cinema a casa che CG Entertainment offre ai propri spettatori: da oggi sul canale Youtube della società è attiva la sezione "Film Interi", una selezione di titoli che è possibile vedere gratuitamente e che sarà arricchita ogni settimana con due nuovi film. Ad inaugurare questa iniziativa è The Wicked Gift, il pluripremiato horror movie di e con Roberto D'Antona.

In The Wicked Gift, Ethan è un giovane timido e piuttosto riservato che da anni è afflitto da insonnia a causa di terribili incubi. Decide di andare in terapia pensando di avere disturbi della personalità, ma sarà grazie all'aiuto del suo migliore amico e di una Medium che affronterà il lungo viaggio che lo condurrà alla consapevolezza che i suoi incubi nascondono qualcosa di molto più oscuro di quanto potesse immaginare.

Onirica: Jan Wartak in una scena tratta dal film

Sono già disponibili anche Zucker!... come diventare ebreo in 7 giorni, la commedia di Dani Levy, Onirica, del visionario regista polacco Lech Majewski, Falling, una storia d'amicizia tutta al femminile diretta da Barbara Albert, Intramontabile effervescenza, una commedia sognante dall'atmosfera felliniana sull'eterna giovinezza di Marcos Carnevale, e l'esilarante Belli si nasce di Aldo Pellegrini.

Questi i link Link diretti per vedere i film dal canale Youtube di CG Entertainment:

