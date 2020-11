I film erotici stasera in TV, venerdì 6 novembre 2020

Sarà un venerdì sera pieno di film erotici questo 6 novembre 2020, sia in prima che in seconda serata, tra un omaggio a Tinto Brass e le commedie sexy all'italiana.

Alta concentrazione di film erotici, sia in prima serata che in ore più tarde, stasera in TV. Se il canale tematico di Mediaset Cine34 ha deciso di allietare il suo pubblico con due commedie sexy all'italiana, su Cielo va in scena un omaggio a Tinto Brass con tre dei suoi titoli più apprezzati.

Quando le donne si chiamavano madonne, su Cine34 alle 21:00

Una delle prime commedie erotiche all'italiana, diretta da Aldo Grimaldi nel 1972. Quando le donne si chiamavano 'Madonne' è ambientato nel Medioevo e vede Edwige Fenech nei (pochi) panni di Giulia, donna bellissima ma destinata a morire sul rogo. Purtroppo è stata accusata di aver tradito il marito, pigro e impotente, ma, grazie alle sue manifeste doti, ottiene un ultimo favore dal giudice: fare l'amore per l'ultima volta.

Tre giovani ragazzi di Prato, che hanno assistito al processo, cercano ciascuno a suo modo di convincere la bella Giulia a scegliere la loro compagnia per gli ultimi istanti di vita, ma lei ha già in mente un piano...

Così fan tutte, su Cielo alle 21:15

Claudia Koll in un'immagine promozionale del film Così fan tutte di Tinto Brass

Diretto da Tinto Brass nel 1992, Così fan tutte ha per protagonista Diana (Claudia Koll). La ragazza è felicemente sposata con Paolo (Paolo Lanza), ma nonostante questo si concede delle piccole avventure, perché il sesso le piace. Spinta dalla collega Antonietta (Isabella Deiana), accetta il corteggiamento di un cugino veneziano e di un uomo di origine francese. Non nasconde le sue scappatelle al marito, anzi: raccontandogliele non fa che aggiungere pepe al loro menage. Ma quando lei si concede una breve liaison con il poeta Alphonse, il marito la abbandona. Così, mentre Diana si abbandona a esperienze di sesso selvaggio, la sorella Nadia cerca di sedurre Paolo.

L'amore alla fine trionfa: Paolo e Diana tornano insieme pur aggiungendo un pizzico di trasgressione al loro rapporto.

Metti lo diavolo tuo ne lo mio inferno, su Cine34 alle 23:00

Commedia erotica di ambientazione storica diretta da Bitto Albertini nel 1972.

Ricciardetto è un incallito donnaiolo che vuole a tutti i costi andare a letto con la moglie del podestà di Montelupone. Ci riesce, ma viene sorpreso e condannato a morte. Sulla sua strada sfortunata, però, capita per caso una santa pellegrina...

Monella, su Cielo alle 23:00

Una sexy Anna Ammirati in una scena del film Monella

L'esordiente Anna Ammirati è la protagonista di questa commedia diretta dal Tinto Brass nel 1998.

Lola (Anna Ammirati) è la protagonista del film, un'adolescente, sensuale, disinibita e desiderosa di esplorare la carnalità, fidanzata con il fornaio Masetto (Max Parodi), con il quale lei vorrebbe fare l'amore, ma lui si oppone perché vorrebbe aspettare il giorno delle nozze.

La ragazza però vuole avere la sua prima esperienza sessuale a tutti i costi e si mette alla ricerca qualcuno che possa farle da maestro. Sarà Andrè, affascinante amante di sua madre Zaira (Serena Grandi) a darle le lezioni d'amore tanto agognate da 'Monella'. Più tardi Lola, per convincere Masetto a fare l'amore, si inventa di essere stata violentata da Andrè, il fidanzato è fuori di se per la rabbia e finisce per cedere...

Miranda, su Cielo alle 00:40

Uno dei film più famosi e apprezzati del maestro italiano del cinema erotico, arricchito dalla presenza di una Serena Grandi esplosiva. Ambientato nell'immediato dopoguerra nella bassa Pianura Padana, Miranda è liberamente tratto da La Locandiera di Carlo Goldoni. E come la Mirandolina del celebre commediografo veneziano, anche la nostra protagonista, Miranda (Serena Grandi), è una locandiera, evidentemente avvenente, assai disponibile. Sta aspettando il ritorno del marito disperso in guerra, e nel frattempo si concede numerosi svaghi sentimentali.

Serena Grandi in una scena sexy di Miranda

Ha un amante fisso, Berto (Andrea Occhipinti) che è un autotrasportatore con il quale litiga spesso; un amante di passaggio, Carlo (Franco Interlenghi), un ex fascista al confino che le fa regali costosi; un altro amante di passaggio, Norman (Andy J. Forest), un giovane americano che lavora al metanodotto e del quale sembra innamorata, e poi c'è Toni (Franco Branciaroli), il cameriere della locanda che è innamorato di Miranda, ma al quale lei non permette di manifestare i propri sentimenti. Miranda passa da un incontro all'altro con disinvoltura e dispensa consigli amorosi alle sue amiche, ma alla fine la spregiudicata locandiera, venuta a conoscenza della morte di suo marito, sceglierà proprio tra i suoi spasimanti il nuovo consorte.