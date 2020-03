I film erotici stasera in TV, da Valérie - Diario di una ninfomane ad Edwige Fenech

Tra prime serate e orari meno consoni ai bambini, ecco i film erotici in onda stasera in TV, venerdì 20 marzo 2020: da Valérie - Diario di una ninfomane alla commedia con Edwige Fenech.

Il venerdì televisivo è dedicato ai film erotici? Si direbbe di sì, a giudicare dai palinsesti, già da alcune settimane. Quali saranno, stasera in TV, quelli che faranno compagnia al pubblico italiano in quarantena? Scopriamolo.

Valérie - Diario di una ninfomane, in onda su Cielo alle 21:20

Film spagnolo del 2008, diretto da Christian Molina, Valérie - Diario di una ninfomane è liberamente tratto dal libro autobiografico Insatiable - The sexual adventures of a French Girl in Spain, scritto da Valérie Tasso, interpretata nel film da Belén Fabra. Cronaca delle avventure sessuali di una ragazza francese della classe media, la sua caduta verso la prostituzione e la sua finale e definitiva redenzione. Valérie ha 28 anni ed è alla ricerca di continui incontri per appagare i propri bisogni di natura sessuale. La ragazza ha fatto del sesso il suo stile di vita, e attraverso di esso conosce l'amore e una carriera nel mondo della prostituzione, due esperienze che Valérie sceglie di vivere fino in fondo.

La poliziotta a New York, in onda su Cine34 alle 21:10

La locandina di La poliziotta a New York

Commedia erotica italiana del 1981, La poliziotta a New York è il sequel de La poliziotta fa carriera, ancora girato da Michele Massimo Tarantini nel 1976, e sempre con protagonista la bella Edwige Fenech.

Nella metropoli americana due bande rivali si contendono il controllo di una zona per lo spaccio di droga. Un intraprendente, ma inconcludente, capo della polizia ingaggia una coppia di super poliziotti italiani, Gianna (la Fenech) e Alvaro (Alvaro Vitali), sosia di una superprotetta coppia di spacciatori locali. Lo scopo è quello di utilizzare i sosia per smantellare il giro di spacciatori.

La dottoressa del distretto militare, in onda su Cine34 alle 22:50

La locandina di la dottoressa del distretto militare

Un medico che lavora all'Ospedale Militare è impossibilitato a svolgere il suo lavoro e così viene sostituito da una affascinante e bellissima collega. Davanti a lei passano tanti ragazzi che pur di evitare di prestare il servizio militare si inventano le malattie più bizzarre, e la dottoressa, nonostante sia incorruttibile dal punto di vista professionale, non è insensibile alle loro attrattive...

Ne La dottoressa del distretto militare, commedia erotica del 1976 diretta da Nando Cicero, è ancora Edwige Fenech che si diverte a creare scompiglio tra gli ormoni dei militari e degli spettatori.

Il medico... La studentessa, in onda su Cine34 alle 00:30

Come premio per la sua promozione, la giovane Claudia (Gloria Guida) riceve dal padre il permesso di andare in vacanza a Londra con amici. Purtroppo trova ad ostacolarla trova la matrigna Luisa (Susan Scott), che nasconde però un segreto: una tresca con il dottor Cinti, medico molto più giovane del marito colonnello. Claudia userà quindi il ricatto come arma per ottenere l'assenzo di tutta la famiglia alla vacanza.