Film da Leoni: la programmazione speciale da oggi su Sky Cinema

Da oggi fino a domenica 6 settembre, in occasione della 77ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (dal 2 al 12 settembre), Sky Cinema propone la programmazione dedicata Film da Leoni, disponibile anche on demand nella collezione dedicata su Sky e in streaming su NOW TV.

Ad aprire il ciclo sarà un omaggio al Presidente di Giuria Cate Blanchett: mercoledì 2 settembre saranno trasmessi, infatti, tre film che la vedono tra i protagonisti: alle 18.10 The Aviator, il biopic da 5 Premi Oscar e 3 Golden Globe diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio; in prima serata, alle 21.15, Truth - Il prezzo della verità, l'incalzante resoconto di un famoso scandalo mediatico con Robert Redford, seguito alle 23.25 da Carol, il melodramma diretto da Todd Haynes con Rooney Mara.

L'Ufficiale e la Spia: Jean Dujardin, Louis Garrel in una scena del film

Da non perdere anche una prestigiosa prima visione: domenica 6 settembre, alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema Drama, andrà in onda L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, che lo scorso anno proprio al Lido ottenne il Gran premio della giuria. Il regista polacco rivisita il famoso caso Dreyfus che sconvolse l'opinione pubblica francese in un film con Jean Dujardin, Louis Garrel ed Emmanuelle Seigner. Siamo a Parigi nel 1895, l'ufficiale Georges Picquart presenzia alla pubblica condanna del capitano Alfred Dreyfus, accusato di essere stato un informatore dei nemici tedeschi. Quando Picquart diventa capo della Sezione di statistica si accorge che il passaggio di informazioni al nemico non si è arrestato. Dreyfus è davvero colpevole?

Venezia 2020: la nostra guida ai 15 film più attesi della 77a Mostra del Cinema

Per tutti i giorni del ciclo su Sky Cinema Due saranno proposti tre film, a partire dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata:giovedì 3 settembre, si inizia alle 19.15 con Jackie (Premio Osella per la migliore sceneggiatura 2016) con Natalie Portman nei panni di Jacqueline Kennedy; alle 21.15 il dramma sociale carico di suspense L'affido - Una storia di violenza (Leone d'Argento - Premio speciale per la regia e Premio Opera Prima - Luigi De Laurentiis 2017) e a seguire, alle 22.55, l'acclamato film di Yorgos Lanthimos La favorita con Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Colman (Gran Premio della Giuria 2018 e Coppa Volpi alla Colman).

La favorita: Olivia Colman in una scena del film

Venerdì 4 settembre, invece, sarà proposto, alle 18.50, il thriller tratto da una storia vera Hollywoodland con Adrien Brody e Ben Affleck (Coppa Volpi 2006 ad Affleck); in prima serata, alle 21.15, la commedia sulla crisi arabo-israeliana "Tutti pazzi a Tel Aviv" (Premio Orizzonti al miglior attore 2018 a Kais Nashif), seguita, alle 23.00, dalla pellicola di Samuel Maoz Foxtrot - La danza del destino (Gran Premio della Giuria 2017).

Sarà Willem Dafoe ad aprire la programmazione dedicata di sabato 5 settembre: alle 19.05 sarà infatti trasmesso Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità, il biopic di Julian Schnabel sui tormenti artistici del pittore olandese, interpretato proprio da Dafoe. In prima serata, alle 21.15, "Martin Eden", l'adattamento del romanzo di Jack London con Luca Marinelli protagonista (Coppa Volpi 2018 a Marinelli) e, alle 23.25, il primo capitolo della trilogia di Kieslowski con Juliette Binoche "Tre colori: Film blu" (Leone d'oro 1993 e Coppa Volpi alla Binoche).

La splendida Natalie Portman nel thriller Black Swan

Si chiude domenica 6 settembre con I fratelli Sisters, alle 18.55, il western di Jacques Audiard (Leone d'Argento - Premio speciale per la regia) con Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal. In seconda serata Il cigno nero, la pellicola di Darren Aronofsky con Natalie Portman protagonista (Premio Marcello Mastroianni 2010 a Mila Kunis).Tutti i film premiati sono disponibili anche on demand su Sky e NOW TV nella collezione dedicata.