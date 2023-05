Federica Pellegrini sul triangolo con Marin e Magnini: "Scopo con chi voglio"

Gli amanti del nuoto, ma anche i cultori del gossip, sono a conoscenza del triangolo amoroso tra Federica Pellegrini, Filippo Magnini e Luca Marin, con quest'ultimo nei panni del fidanzato tradito. L'ex nuotatrice ha raccontato la sua versione della storia nella sua autobiografia 'Oro'.

Luca Marin e Federica Pellegrini, prima della scoperta del tradimento, avevano vissuto assieme per quattro mesi a Parigi, e avevano parlato anche di matrimoni, come spiegò il nuotatore azzurro in un'intervista a Rivelo, la trasmissione condotta da Lorella Boccia su real Time.

Federica Pellegrini, Filippo Magnini e Luca Marin facevano parte della nazionale di nuoto che nel 2011 partecipò ai mondiali di nuoto a Shanghai. La storia tra la nuotatrice e Magnini iniziò quando Federica e Luca erano ancora fidanzati. Marin raccontò di aver percepito che ci fosse qualcosa che non andava. La nuotatrice, che da poco ha concluso la sua avventura a Pechino Express, dove si è qualificata seconda, ha scritto nel suo libro: "Luca ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto".

Marin aveva affrontato l'argomento con la sua fidanzata, ma lei, come scrive nel libro non aveva avuto il coraggio di dirgli la verità "Sul momento mi aveva chiesto se c'era un altro e io avevo negato".

"Non trovando Federica ho iniziato a bussare alla porta della camera di Magnini. Picchiavo i pugni sulla porta, volevo mi aprissero. Cercavo solo un confronto", disse Marin. Federrica nel suo libro scrive che durante il ritiro provò a raggiungere la camera di Magnini, anche se per farlo era costretta a passare davanti alla stanza di Marin. "Apro la porta, esco dalla camera, mi guardo in giro: via libera. Raggiungo la stanza di Filippo, ma sul più bello sentiamo picchiare selvaggiamente contro la porta: ho sentito tutto, uscite fuori o vi ammazzo! Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte".

A cercare di risolvere la situazione ci pensarono i dirigenti della Federazione di Nuoto che calmarono Luca ed imposero a Federica di affrontare il suo ormai ex fidanzato, anche per salvare le sorti di una spedizione mondiale, minata dal gossip. "Scendo, sono tranquilla, non mi importa niente, non ho fatto niente di male, sono solo affari miei. Luca urla, ti rendi conto di quello che fai? Che io sto male? Scusa, gli rispondo io, ci siamo lasciati due giorni fa quindi posso fare quello che mi pare. Più esattamente, dico di fronte ai dirigenti della Federazione, posso scopare con chi voglio", scrive la Pellegrini che, almeno in quest'occasione, non mostrò molta sensibilità nei confronti del fidanzato che aveva tradito.

La storia tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini è durata circa sei anni, dal 2011 al 2017. Poi, come ha rivelato il nuotatore a Verissimo, il rapporto fu interrotta dall'ex nuotatrice. Successivamente, Federica Pellegrini si è impegnata in una relazione con il suo allenatore Matteo Giunta, cugino di Filippo Magnini.

I due, fidanzati ufficialmente dal 2019, si sono sposati il 27 agosto 2022 a Venezia. Magnini non ha partecipato al matrimonio, sembra che ci siano tensioni tra lui e Matteo Giunta, ma questo, magari, sarà l'oggetto di qualche altra autobiografia.