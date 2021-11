Chi sono le figlie di Monica Bellucci, Deva e Leonie

Si chiamano Deva e Leonie Cassel e sono le due figlie di Monica Bellucci, entrambe nate dal suo matrimonio con l'attore e regista francese Vincent Cassel. Le due bambine sono state partorite rigorosamente a Roma, non a Milano né tantomeno in Francia, per volontà della stessa attrice.

La Bellucci, nota per la sua riservatezza, ha sempre tenuto le figlie lontane dai riflettori e, proprio per questo motivo, abbiamo poche informazioni sul loro conto. Quello che sappiamo per certo da luglio di quest'anno, grazie alle foto postate da Monica sul suo profilo Instagram, è che Deva è bella come la madre ed ha recentemente iniziato a lavorare come modella, sfilando per Dolce & Gabbana ed altri marchi rinomati.

A proposito delle figlie l'attrice ha recentemente dichiarato: "Quando torno a casa le mie bambine mi chiedono 'Mamma metti la vestaglina per favore?' La adorano quella vestaglia perché sanno che quando la indosso poi non mi muovo più da casa."

"Se una delle mie figlie volesse fare il mio stesso percorso professionale direi di sì. Spero che abbiano una passione, che può essere anche quella di aprire una bella panetteria con del pane buono e fresco. La cosa importante è fare cose che ci riempiano l'esistenza, che ci facciano svegliare la mattina con il piacere di farle". Ha concluso Monica Bellucci.