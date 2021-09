La figlia di Kate Moss e il diabete "normalizzato" in passerella con un cerotto visibile

Lila Grace Moss, la figlia di Kate Moss, durante l'ultima giornata della Milano Fashion Week ha sfilato in occasione dello show di Fendi e Versace mostrando il dispositivo medico per il diabete che porta tra gluteo e coscia: un cerotto con un sensore per poter tenere sotto costante controllo i valori della glicemia.

Lila, che ha deciso di seguire le orme della madre ed è sempre più richiesta in passerella, ha sfilato con un costume da bagno a motivi dorati, lasciando intravedere il cerotto bianco: la ragazza ha il diabete di tipo 1 e questo suo gesto è un tentativo di "normalizzare" una malattia di cui ha già parlato in passato, specificando che "non c'è alcuna ragione per nascondersi."

Lila, nata dall'unione tra Kate e Jefferson Hack, fondatore della rivista Dazed, ha debuttato nel mondo della moda all'età di sedici anni. Ma la prima camminata sulla passerella è arrivata quando era già maggiorenne, in occasione della sfilata Miu Miu Primavera Estate 2021.

Anche la madre di Lila ha partecipato alla sfilata a sorpresa e congiunta di Fendi e Versace, assieme ad altre celebrità appartenenti al mondo della moda: Naomi Campbell, Ester Cañadas, Amber Valletta, Irina Shayk, Emily Ratajkowski, Vittoria Ceretti e Gigi Hadid.