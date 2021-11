Chi è la figlia di Antonella Clerici, Maëlle

Ecco chi è Maëlle, la figlia di Antonella Clerici: celebre conduttrice televisiva italiana, nota principalmente per La prova del cuoco che l'ha lanciata come conduttrice di punta dell'emittente.

Antonella Clerici è molto orgogliosa della sua splendida figlia Maëlle: la conduttrice de La Prova del cuoco ha messo al mondo la sua bambina all'età di 47 anni, quando ormai Antonella aveva quasi perso ogni speranza di diventare finalmente mamma.

Maelle è nata del 2009 dalla relazione della Clerici con Eddy Martens: quando quest'ultimo ha conosciuto Antonella lavorava come animatore del villaggio dove alloggiava la conduttrice. La bimba rappresenta per la madre una vera e propria ancora, in parte anche perché la Clerici ha affrontato un lungo percorso prima di diventare finalmente genitore.

"Ho fatto molte cure per avere la mia bambina. Mi facevo le punture prima di andare in onda. Prima di Maelle ho anche perso un bambino. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivata." Ha dichiarato a questo proposito l'amatissima conduttrice italiana.

Il cognome di Maelle è un'incognita: alcuni utenti sul web sostengono che abbia ereditato quello di Antonella Clerici, mentre altri invece credono che abbia quello di suo padre, Martens. L'uomo, in effetti, ha sempre riconosciuto la bambina come sua figlia e, di conseguenza, il cognome che le è stato dato dalla nascita dovrebbe essere il suo.