Chi erano i figli di Nick Cave, Jethro e Arthur

Nick Cave ha recentemente perso un secondo figlio, Jethro, in circostanze non ancora note, dopo che nel 2015 aveva dovuto dire addio ad Arthur, 15 anni, a causa di un terribile incidente che ha comprensibilmente lasciato una profonda ferita nell'animo del celebre cantautore australiano.

Jethro Lazenby era nato a Melbourne nel 1991: nel corso della sua vita il ragazzo aveva lavorato nel mondo dello spettacolo sia come modello che come attore. Jethro ha vissuto con la madre, la modella Beau Lazenby, fino all'età di otto anni, quando ha finalmente scoperto che suo padre era Nick.

A confermare la scomparsa del figlio è stato lo stesso Cave: "Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento". Jethro era stato recentemente arrestato per aver aggredito la madre e, durante il processo, i suoi legali hanno spiegato che gli era stata diagnosticata la schizofrenia. Nel 2018 il giovane modello era stato già condannato per aggressione ai danni dell'allora fidanzata.

Come è noto, questa è la seconda volta che Nick Cave si ritrova a dover piangere un figlio: nel 2015 aveva perso Arthur, alla tenera età di 15 anni, il quale era caduto da una scogliera a Brighton dopo aver assunto una dose di LSD. Il cantautore ha altri due figli, Luke, di 30 anni, dal suo primo matrimonio con Viviane Carneiro, e Earl, 21, dal suo matrimonio con Susie Bick.