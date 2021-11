Chi sono i figli di Lorella Cuccarini, Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio

Lorella Cuccarini, principalmente nota per essere una delle più famose conduttrici televisive italiane, ha quattro figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio, tutti nati dal suo matrimonio con Silvio Testi, celebre produttore televisivo e musicale.

Lorella e Silvio sono sposati dal 1992 e in quasi trent'anni assieme hanno dato vita ad una splendida e numerosa famiglia: Sara è la più grande dei quattro figli, nata nel 1994, Giovanni è il secondogenito (1996) ed infine ci sono i gemelli Chiara e Giorgio, nati nel 2000.

Sara, la primogenita, sebbene sia estremamente legata alla madre, ha deciso di vivere la sua vita lontano dai riflettori, intraprendendo una strada diversa da quella di Lorella: nel 2016, dopo aver conseguito una laurea in management in Svizzera, ha iniziato a lavorare in ambito immobiliare a Milano.

Giorgio, d'altro canto, ha sempre mostrato una grande passione per la musica e a quanto pare il suo sogno è quello di diventare un dj, proprio come il fratello Giovanni che invece è già discretamente affermato in questo campo. La sorella gemella di Giorgio, Chiara, invece, è una calciatrice della Roma Calcio Femminile.

Nel corso di un'intervista rilasciata qualche anno fa per Diva e Donna, Lorella Cuccarini ha dichiarato: "Non c'è orgoglio più grande dell'aver cresciuto individui capaci di stare al mondo. Oggi so che anche se dovessero rimanere soli, se la caverebbero benissimo. È questa la mia più grande tranquillità."