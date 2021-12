Chi sono i figli di Ezio Greggio, Gabriele e Giacomo

Ezio Greggio e Isabel Bengochea, la sua ex moglie spagnola, sono stati insieme per più di 20 anni e la loro unione ha generato due splendidi figli: Giacomo e Gabriele. Secondo una fonte anonima, entrambi i giovani ragazzi hanno uno splendido rapporto con il padre che è sempre pronto ad appoggiare le loro scelte, personali e professionali.

Gabriele, il figlio minore del presentatore di Striscia la notizia, vive a Londra da molti anni dove lavora come attore; durante una recente intervista rilasciata per Verissimo, si è presentato come attore e rapper e ha rivelato che, tra le sue passioni, oltre al cinema e alla musica c'è anche il pugilato. Non conosciamo la data di nascita del secondogenito di Greggio anche se sulla sua pagina Instagram sono presenti molti scatti relativi alla sua vita privata e professionale.

Giacomo, primogenito di Greggio, è ancora più riservato del fratello, evidentemente, visto che il suo profilo Instagram è privato. Del figlio maggiore del conduttore sappiamo soltanto che è uno scrittore e che, secondo alcune fonti, è impegnato come Direttore Associato in un'azienda londinese.

Nel 2018 Ezio Greggio ha iniziato a frequentare Romina Pierdomenico, una modella nata nel 1993, con cui ha condotto La Sai L'Ultima: i due stanno insieme da allora e la differenza di età non è un fastidio né per Greggio, né per i suoi figli: "Ridere per me è importante e lei è una ragazza molto ironica, mi dà molta allegria. La differenza di età non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei."