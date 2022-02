Striscia la Notizia, Ezio Greggio su Achille Lauro “per lui sarebbe più adatta San Patrignano”

Ezio Greggio, nell'ultima puntata di Striscia la Notizia, ha fatto una battuta infelice su Achille Lauro: il cantante, secondo il conduttore, sarebbe "adatto per San Patrignano". Già in passato il programma di Antonio Ricci aveva accostato Achille al mondo della droga, sostenendo che la sua canzone Roll Royce, 'era un riferimento all'ecstasy'.

Striscia la Notizia, dopo l'arrivo di Silvia Toffanin, co-conduttrice per una settimana, torna a far parlare di sé per una strana polemica su Achille Lauro, conseguenza di una 'battuta' di Ezio Greggio sul cantante che ha appena ottenuto il pass per l'Eurovision Song Contest 2022. Proprio la vittoria dell'artista veronese al festival 'Una canzone per San Marino', è stata lo spunto per l'uscita di Greggio, apparsa ai più completamente fuori luogo.

"Achille Lauro ha vinto il festival di San Marino. Insomma, pur di partecipare all'Eurovision Lauro prima si è affidato a San Remo, poi a San Marino eppure, visto il personaggio, quello più adatto a lui sarebbe stato San Patrignano... e diciamolo", ha detto ieri sera Greggio, suscitando l'indignazione di molti spettatori e, ovviamente, di tutti i fan di Achille Lauro.

Angelo Calculli, manager di Lauro, su Instagram, in un post privato, dopo aver elogiato il lavoro di San Patrignano scrive che non "bisogna indignarsi o fare denunce" perché "la forza mediatica di un programma tv è sproporzionata rispetto a chi deve difendersi" e ancora "bisogna solo indignarsi per la strumentalizzazione che fanno del luogo di San Patrignano associandola al termine drogato". Calculli poi lancia l'affondo e di Striscia dice "è un programma vecchio e per vecchi e non durerà in eternità. Gli anni passano per tutti". Il post si chiude con parole di incoraggiamento per San Petrignano e per i ragazzi e le ragazze della comunità.